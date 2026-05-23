Više javno tužilaštvo u Beogradu hitno se oglasilo nakon večerašnjih incidenata u centru Beograda, kada su posle završetka okupljanja na Slaviji pojedini blokaderi napali pripadnike policije koji su obezbeđivali skup.

– Svi koji su večeras nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, biće identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom – navodi se u saopštenju.

Tužilaštvo je najoštrije osudilo napade na pripadnike MUP-a i upozorilo da napadi na policijske službenike predstavljaju ozbiljno krivično delo.

Večerašnji incidenti izazvali su veliku napetost u centru grada, nakon što su pojedini demonstranti krenuli ka policijskom kordonu, vređali pripadnike policije i gađali ih različitim predmetima.

Na snimcima sa lica mesta vide se haotične scene, dok policija pokušava da uspostavi red i spreči dalje nasilje na ulicama Beograda.

Pripadnici MUP-a bili su raspoređeni na više lokacija upravo kako bi sprečili sukobe i zaštitili građane, ali su se uprkos tome našli na udaru agresivnih demonstranata.

Iz Tužilaštva poručuju da država neće tolerisati nasilje nad policijom i da će svi odgovorni snositi posledice.