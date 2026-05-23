Sve više građana Srbije poslednjih godina kupuje stare kuće po selima jer su cene višestruko niže nego u gradovima. Na oglasima se često mogu pronaći nekretnine za 10.000, 15.000 ili 20.000 evra, pa mnogi pomisle da su pronašli idealnu priliku za jeftin dom ili vikendicu. Međutim, pravi troškovi uglavnom počinju tek nakon kupovine.

Najveći problem često budu krov i instalacije

Kako prenosi Blic Biznis, stručnjaci upozoravaju da renoviranje starih seoskih kuća često košta više od same nekretnine. Najskuplji radovi uglavnom su zamena krova, nova struja, vodovodne instalacije i sređivanje vlage, koja je čest problem kod starijih objekata.

Samo kompletna zamena krova može da košta i više hiljada evra, dok adaptacija kupatila, stolarije i podova dodatno povećava ukupne troškove.

Adaptacija stare kuće može da traje mesecima

Mnogi kupci tek nakon useljenja shvate da su potrebni dodatni radovi koji nisu bili vidljivi tokom obilaska. Dešava se da zidovi skrivaju vlagu, da su grede dotrajale ili da septička jama mora potpuno da se rekonstruiše.

Majstori upozoravaju da stare kuće često zahtevaju ozbiljnu adaptaciju kako bi bile pogodne za život tokom cele godine. Troškovi renoviranja zato lako mogu da pređu 20.000 ili čak 30.000 evra, posebno ako vlasnici žele modernije uređenje i bolju energetsku efikasnost.

Kupci ipak ne odustaju od sela

Uprkos dodatnim ulaganjima, interesovanje za kuće na selu ne opada. Mnogi građani žele više prostora, dvorište i mirniji život van velikih gradova, dok pojedini kupuju nekretnine kao vikendice ili investiciju za izdavanje.

Posebno su tražena sela u Vojvodina, kao i lokacije u blizini Novi Sad, Beograd i turističkih destinacija.

Jeftina kupovina ne znači i jeftin život

Stručnjaci savetuju kupcima da pre kupovine obavezno provere stanje krova, temelja, instalacija i legalnost objekta, jer kasniji radovi mogu drastično povećati ukupnu cenu nekretnine.

U mnogim slučajevima upravo renoviranje postane najveći finansijski izazov, pa kuća koja je na početku delovala kao odlična prilika na kraju košta mnogo više nego što su vlasnici planirali.