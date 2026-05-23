Voditeljka igre na sreću "Loto", Jelena Tričković, svojim atraktivnim izgledom i profesionalnim nastupom privlači veliku pažnju javnosti.

Nakon što je njena koleginica Marina Matijević otišla na trudničko bolovanje, publika je utorkom i petkom u emisiji imala priliku da gleda Jelenu na malim ekranima.

Ovaj utorak obeležilo je veliko uzbuđenje među ljubiteljima igara na sreću, a informaciju o izvučenoj Loto sedmici saopštila je upravo ona, koja je i ovoga puta skrenula pažnju svojim stajlingom i profesionalnim držanjem.

U elegantnoj crvenoj haljini, voditeljka je privukla poglede gledalaca i dodatno istakla večernje izvlačenje.

-Večeras je izvučena Loto sedmica vredna 800.000 evra. Srećni Loto listić uplaćen je u Pančevu. Čestitamo - napisala je atraktivna crnka na svom Instagram profilu.

Marina se u emisiji uživo oprostila od gledalaca

Podsetimo, Marina se ranije oprostila od gledalaca u emisiji, gde je saopštila da odlazi na trudničko bolovanje zbog trudnoće.

-Dragi moji "Loto" igrači, došlo je vreme da se pozdravimo. Od mene, za narednih nekoliko meseci, toliko. Povlačim se kako bih i ja uživala u svom dobitku, svojoj sedmici. Vidimo se nakon porodiljskog bolovanja - poručila je Marina, a snimak je objavila na svom Instagram profilu.

U opisu objave dodala je i emotivnu poruku:

-Neki rastanci ne mogu da prođu bez drhtaja u glasu. Emocije su bile jače od mene... Hvala vam na pažnji sve ove godine, vidimo se uskoro - navela je tada voditeljka.







