Čim prebrišete police, televizor ili komodu, već sledećeg dana ponovo se pojavi onaj sivi sloj koji nervira gotovo sve domaćice.

Međutim, žene koje rade u luksuznim hotelima već godinama koriste jednostavan trik zbog kog se prašina mnogo sporije vraća.

Problem je u statičkom elektricitetu

Obične krpe i mnoga sredstva za čišćenje stvaraju statički elektricitet na površinama.

Zbog toga nameštaj praktično postaje magnet za čestice prašine koje lebde kroz vazduh.

Upravo zato mnogi imaju utisak da mogu da brišu prašinu „beskonačno“, a da stan nikada nije potpuno čist.

Tajni sastojak je omekšivač za veš

Sobarice često koriste domaći sprej sa omekšivačem koji stvara tanak zaštitni sloj na površinama.

Potrebno je:

1 dl vode

1 kašika omekšivača

1 kašika alkohola ili sirćeta

Sve se sipa u bočicu sa raspršivačem i dobro promućka.

Važno pravilo koje mnogi ne znaju

Mešavina se ne prska direktno na nameštaj ili ekran televizora.

Umesto toga, sprej se nanosi na mikrofiber krpu, pa se tek onda brišu površine.

Na taj način:

nema tragova

površina ostaje sjajna

prašina se mnogo sporije vraća

Zašto trik zapravo funkcioniše?

Glavna „magija“ krije se upravo u omekšivaču.

Njegova funkcija je da neutrališe elektricitet, zbog čega se čestice prašine više ne lepe za površine.

Umesto toga, prašina pada na pod i mnogo se lakše usisava tokom redovnog čišćenja.

Ljudi tvrde da razlika traje danima

Mnogi koji koriste ovaj trik kažu da:

police ostaju čistije

televizori se manje praše

stan deluje urednije mnogo duže

Posebno je popularan tokom proleća i leta kada su prozori stalno otvoreni i prašina mnogo brže ulazi u dom.