Dok se u Srbiji održava protest blokadera na Slaviji, hrvatski mediji gotovo sinhronizovano daju ogromni prostor demonstracijama i otvoreno navijaju protiv vlasti u Beogradu.

Portali iz Hrvatske iz minuta u minut objavljuju dramatične naslove, prenaduvane procene i slike protesta, pokušavajući da predstave situaciju kao istorijski preokret u Srbiji.

Tako je hrvatski Index objavio naslov: „Srbija je i naša, bre: Ogroman prosvjed protiv Vučića“, dok drugi hrvatski mediji gotovo identičnim tonom prenose svaki detalj sa protesta, uz otvoreno likovanje i političke poruke protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ponovo se pokazuje ono o čemu se dugo govori – niko ne podržava blokadere tako glasno i tako organizovano kao hrvatski mediji.

Da li se još neko dvoumi oko toga da blokadere najviše podržava Hrvatska? Da li još nekome nije jasno da se oni bore za ispunjavanje strateškog interesa Hrvatske – da Aleksandar Vučić više ne bude na čelu Srbije?

Dok blokaderski mediji u Srbiji pokušavaju da „napumpaju“ atmosferu na ulicama, njihove kolege iz Zagreba spremno uskaču da dodaju još dramatike, još političke propagande i još napada na Srbiju.

Posebno je zanimljivo što hrvatski mediji gotovo nijednog trenutka ne skrivaju političku stranu na kojoj se nalaze. Protesti u Beogradu za njih nisu obična vest, već centralna tema dana, uz jasnu poruku da priželjkuju promenu vlasti u Srbiji.

Građani na društvenim mrežama masovno komentarišu da ovakvo ponašanje hrvatskih medija dovoljno govori samo za sebe i da nije slučajno što upravo Zagreb najviše slavi svaki protest protiv države Srbije.