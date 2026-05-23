Evrovizija 2026 nedavno je završena, ali se o ovom muzičkom takmičenju i dalje govori širom sveta.

Dok je Severna Makedonija potvrdila učešće na Evroviziji 2027. godine, Belgija razmatra mogućnost povlačenja sa takmičenja.

Naime, Belgija je najavila da bi mogla da postane šesta država koja će odustati od Evrovizije naredne godine zbog učešća Izraela.

Uoči ovogodišnjeg takmičenja, nacionalne televizije pet zemalja već su saopštile da se povlače u znak protesta zbog odluke da se Izraelu dozvoli učešće.

Belgijska televizija VRT objavila je da je malo verovatno da će učestvovati na takmičenju naredne godine ukoliko situacija ostane nepromenjena.

U izjavi objavljenoj na sajtu VRT-a, portparolka Jasmin Van der Borht poručila je:

-Male su šanse da će VRT iduće godine poslati izvođača. Očekujemo snažnu poruku od Evropske radiodifuzne unije, koja organizuje Evroviziju, protiv rata i nasilja, kao i za poštovanje ljudskih prava. To su vrednosti koje bi trebalo da ujedinjuju festival, ali su trenutno previše stavljene u drugi plan. Tražimo jasan okvir za učešće, otvorenu raspravu i direktno glasanje članica EBU-a. Do sada smo na to dobili nepotpun odgovor. Čak ni tokom polufinala prošle nedelje nismo dobili nikakav signal da čuje našu zabrinutost. Naravno, o tome želimo da razgovaramo i sa drugim televizijskim kućama. Međutim, ukoliko se njihov stav ne promeni, male su šanse da će VRT naredne godine poslati izvođača - konstatovala je Jasmin.