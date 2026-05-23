Blokaderi su nakon skupa na Slaviji počeli da napadaju pripadnike policije.
Ovo je prokomentarisao Vojislav Šešelj, lider radikala.
- Ovo je bilo planirano ranije, a potencirano je činjenicom što nisu okupili ljude kolko su želeli. Ovo jedokaz da je intenzitet protesta propao.
Ovo su nasilne demonstracije, zato treba da odgovaraju oni koji su organizovali skup i oni koji su sprovodili.
Oni koji su ovo organizovali su krivi - ako nisu hteli trebali su da pozovu policiju pre događaja - rekao je Šešelj.
