Blokaderi su nakon skupa na Slaviji počeli da napadaju pripadnike policije.

Ovo je prokomentarisao Vojislav Šešelj, lider radikala. 

 - Ovo je bilo planirano ranije, a potencirano je činjenicom što nisu okupili ljude kolko su želeli. Ovo jedokaz da je intenzitet protesta propao. 

Ovo su nasilne demonstracije, zato treba da odgovaraju oni koji su organizovali skup i oni koji su sprovodili. 

Oni koji su ovo organizovali su krivi - ako nisu hteli trebali su da pozovu policiju pre događaja - rekao je Šešelj. 

