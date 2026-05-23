Sramni i jezivi komentari na račun Pojasa Presvete Bogorodice izazvali su šok među vernicima i buru u javnosti. Pojedini blokaderi na društvenim mrežama brutalno su ismevali jednu od najvećih svetinja pravoslavlja i narod koji joj se poklanja.

Umesto poštovanja prema svetinji koja je u Srbiju stigla prvi put posle više od šest vekova, usledili su jezivi komentari, podsmeh i otvoreno vređanje vernika, Srpske pravoslavne crkve i svih koji su došli da se poklone Časnom pojasu.

Najviše pažnje izazvala je objava korisnika Iksa koji se predstavlja kao „Jututunska juhahaha“, a koji je vernike okupljene ispred Vaznesenjske crkve nazvao „polusvetom“, uz sramnu poruku da su „potrebne ludnice kako bi svi bili hospitalizovani“.

Na to se nadovezao i Goran Ješić, koji na Iksu koristi profil „Užička republika“, ostavljajući podrugljiv komentar:

„Peti dan crni pojas?“

Nedugo zatim, objava je počela masovno da se deli među blokaderima, a niz uvreda i morbidnih komentara izazvao je ogorčenje velikog broja građana na društvenim mrežama.

Podsetimo, Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, nalazi se u Hramu Svetog Save od 21. do 29. maja. Svetinja je prethodno bila na čelu Spasovdanske litije kroz centar Beograda, dok se hiljade vernika svakodnevno okupljaju kako bi joj se poklonili i prisustvovali molitvama u Hramu.



Svetinja iz ovozemaljskog života Majke

Božje vekovima čuva tajnu isceljenja

Pojas Presvete Bogorodice se vekovima čuva u Vatopedu na Svetoj Gori i veoma se retko iznosi van manastirskih zidina. Takođe, Pojas Presvete Bogorodice je njen lični predmet koji se čuva u Manastiru Vatopedu i podeljen je u tri dela i predstavlja jedinstvenu svetinju opstalu iz ovozemaljskog života Majke Božje. Prema predanju, pojas od kamilje dlake satkala je sama Bogorodica, a prilikom njenog vaznesenja na nebesa, predala ga je apostolu Tomi. Časni pojas prešao je u srpske ruke kada je Sveti knez Lazar oko 1.330. godine porazio bugarsku vojsku, a 10 godina kasnije ga je poklonio Manastiru Vatoped i od tada se Pojas čuva u oltaru katolikona - sabornog hrama manastira. Postoje stotine svedočanstava o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice.



Pojas Presvete Bogorodice i

Spasovdanska litija okupili reke vernika

Patrijarh srpski Porfirije poručio je u besedi povodom Spasovdana, gradske slave grada Beograda u Hramu Svetog Save, da je glavni grad Srbije postao molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda i istakao da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi.

Porfirije je ukazao da molitveni hod nije obična šetnja i povorka, već živa molitva Srpske pravoslavne crkve, i dodao da nije slučajno što je Gospod Isus Hristos dozvolio da Njegova Majka, Presveta Bogorodica sa svojim blagodetnim pojasom bude tu.

- Prošlo je šest vekova otkako je Sveti knez Lazar, veliki svetitelj naš, koji je jednom zasvagda zapečatio naše svetosavsko i krstoliko biće, jednom zasvagda učinio da budemo nebeski narod. I to ne onako kako mnogi često misle, pa se i podsmevaju tome, ne u smislu da samo sanjamo o nekim budućim vremenima i o nebu koje ne postoji bežeći od istorije, nego opredeljenjem Svetoga kneza Lazara da i zemlja i istorija treba da budu prožeti nebom i Carstvom Nebeskim - poručio je patrijarh.





Vučić: Donošenje Pojasa Presvete Bogorodice

ogromna čast, ali i nada za Srbiju

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“, gde je dočekan Pojas presvete Bogorodice sa Svete Gore, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, da to za Srbiju predstavlja ogromnu čast, ali i ogromnu nadu.

- I verujem, kako je to otac Jefrem rekao, da će sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila, i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod - rekao je Vučić, u prisustvu patrijarha srpskog Porfirija.