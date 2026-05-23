Blokaderski politički skup na Slaviji, koji blokaderi pokušavaju da predstave kao "studentski", završen je oko 20 sati. Blokaderi nasilnici su nakon skupa brutalno napali policiju!

Jezive scene nasilja pratite u našem lajv blogu. Ovim povodom oglasio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik se oglasio na društvenoj mreži Instagram.

Poručio je:

- Posle večerašnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda, još jednom ih pozivam na dijalog i nadam se da će razumeti da su oni koji ne misle kao oni ljudi i građani Srbije. Država će svoj posao, baš kao i večeras, obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir. Na kraju, uvek Srbija pobeđuje!

Predsednik Vučić je istakao da je želeo da se građanima Srbije obrati na drugačiji način.

"Hteo sam da čestitam našim političkim protivnicima - ne na programu i planu, jer ih organizaciono nisu ni izneli, ali na činjenici da je sve proteklo mirno. Ipak, kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i pokazali su da ne mogu da trpe političke razlike. ​Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno - mi koji tolerišemo, trpimo i poštujemo političke razlike. Molim ih da shvate da smo svi ljudi, da smo svi građani Srbije i da ništa od njih ne tražimo sem da poštuju zakone, i da poštuju drugačiji stav i drugačije mišljenje'', poručio je predsednik. On je dodao da scene koje smo večeras gledali - topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na srpskupoliciju i na građane koji drugačije misle - nisu dobre za Srbiju. ''To su scene koje su ražalostile svakog građanina naše zemlje. Molim ih da u buduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sledeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje, a promeniti neće ništa jer država funkcioniše i država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom'', rekao je. ​Red i mir želim svim drugim građanima, bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku - a to je da smo, pre svega, ljudi. Hvala vam i na tome. ​Ja sam upravo na putu, to jest polećem za Kinu. To je veoma važno, od ogromnog značaja, ne za mene, ne za našu unutrašnju politiku, već za građane Srbije, za investicije, za bolji život naših građana - rekao je predsednik Srbije.

