Nekadašnja rijaliti zvezda Dalila Dragojević promenila je život iz korena nakon preseljenja u Sjedinjene Američke Države, gde živi sa svojim dečkom.

Povukla se iz javnog života, ali je i dalje veoma aktivna na društvenim mrežama, gde je prati veliki broj ljudi, zahvaljujući čemu ostvaruje značajnu zaradu. 

Kako je izuzetno prisutna na ovoj platformi, često se u javnosti otvaraju polemike o njenim prihodima, a procene su da popularna influenserka nedeljno zarađuje više od 10.000 evra.

Dalila je jednom prilikom na svom storiju istakla:

-Prva osoba na Balkanskoj listi koja je osvojila LIVE PRO. Hvala svima koji su pomogli da osvojim status profesionalca u emitovanju uživo - napisala je, naglašavajući svoj uspeh i veliki broj pratilaca na TikToku.

Njen prijatelj otkrio pravu istinu o njenom životu

Nedavno je u redakciju portala Alo.rs stigao njen blizak prijatelj, nekadašnji rijaliti učesnik, a danas uspešni milioner i vlasnik bolnica u Nemačkoj, Tin Mlivić, koji nam je ekskluzivno otkrio pravu istinu o Dalili, njenom odlasku preko okeana i ljudima koji su je okruživali.

Nije krio da je sa njom ostao u sjajnim odnosima, kao i da je ona donela najbolju moguću odluku kada je spakovala kofere i napustila Balkan.

- Dalila i ja smo ostali bliski. Ona je pre otprilike dve ili dve i po godine bila kod mene u Hamburgu i tada smo se poslednji put videli uživo. Čujemo se, ona podržava nas, ja podržavam nju i njenog partnera. Najbitnije je da uživa, da zarađuje i da je srećna. Što se tiče njenih odluka, tako je izabrala. Posvetila se TikToku, odselila se u Ameriku, sklonila se od svega toga i to je stvarno super. Jako mi je drago što se sklonila od ljudi koji su bili oko nje, jer je zbog toga puno, puno napredovala.

Tin Mlivić za Alo!

Mlivić je za naš portal potvrdio i priče o ogromnoj zaradi na popularnoj društvenoj mreži, gde je Dalila dugo već jedna od glavnih tema, i priznao da joj i sam finansijski pomaže.

- Istina je da od TikToka može mnogo da se zaradi, i za stanove i za sve, i hvala Bogu da je tako. To je njen poziv i njen posao. Verujte mi da i ja, kada uđem na TikTok iz dosade, pošaljem nekom poklone (giftove) u vrednosti da može da kupi auto. Tako znam da započnem dan - šokirao nas je Tin priznanjem, pa dodao.

- Naravno da sam giftao i Dalilu, ja uvek podržavam svoje prijatelje. To je isto kao kada bi naš prijatelj otvorio pekaru, uvek bih išao u tu pekaru i ostavljao dobar bakšiš da bi on uspeo. Sigurno neću ići kod komšije i njemu puniti džepove dok moj prijatelj nema. Ako je to njen posao, naravno da ću je kao prijatelj uvek podržati - zaključio je Tin Mlivić za Alo.

