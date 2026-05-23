Večerašnji protest blokadera u centru Beograda prerastao je u otvoreno nasilje nakon što su pojedini demonstranti počeli da gađaju policiju kamenjem i uništavaju ulicu pokušavajući da dođu do novih projektila za napad na pripadnike MUP-a.

Na snimcima sa lica mesta vide se blokaderi kako razvaljuju delove kolovoza i sa ulice uzimaju kamenice koje potom bacaju ka policijskom kordonu. Situacija je u jednom trenutku postala izuzetno opasna, dok je policija pokušavala da spreči potpuni haos.

Pripadnici MUP-a nalazili su se pod konstantnim pritiskom agresivnih demonstranata koji su uz povike i uvrede nastavili da provociraju sukob.

Građani koji su se zatekli u blizini ostali su šokirani scenama nasilja i uništavanja javne imovine usred centra grada. Kako tvrde očevici, atmosfera je tokom večeri postajala sve napetija.

Posebno zabrinjava činjenica da su blokaderi počeli da uništavaju ulicu i okolni prostor kako bi došli do kamenica za gađanje policije, čime su dodatno ugrozili bezbednost svih prisutnih.

Policija je pokušavala da zadrži kontrolu nad situacijom i spreči eskalaciju sukoba, dok su incidenti trajali više minuta.