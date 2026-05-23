Tokom protesta policija je privela nekoliko maskiranih ljudi nakon što je grupa demonstranata pokušala da probije barijere oko Sančezove rezidencije, prenosi Rojters.

Na protestu je učestvovalo oko 40.000 ljudi koji su zahtevali prevremene opšte izbore.

Demonstranti su nosili španske zastave i trasparante sa natpisima "Raskrinkajte socijalističku mafiju", prenosi dnevni list Pais.

Lideri opozicione Narodne partije i krajnje desne stranke Voks takođe su učestvovali u uglavnom mirnom maršu.

Protest su predvodili lideri španskog civilnog društva, poput Markosa de Kinta i političari, između ostalih poslanici Evropskog parlamenta iz grupe Voks.

Španski sud je u utorak objavio da je bivši španski socijalistički premijer Hose Luis Rodrigez Sapatero pod istragom jer je navodnog predvodio mrežu za trgovinu uticajem i pranje novca.

Sapatero, saveznik aktuelnog premijera, negirao je bilo kakvu nezakonitu radnju.