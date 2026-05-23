Ana Bekuta emotivnom porukom čestitala je rođendan pokojom emotivnom partneru Milutinu Mrkonjiću koji je preminuo u novembru 2021. godine.

-Na tvoj rođendan je uvek (bilo) lepo vreme. Godinama je s tobom samo sijalo sunce. Ne sećam se nijedne kiše, niti jednog oblaka, ni daška vetra, ni magle, ni sumraka. Nije bilo nijedne suze. Nijednog uzdaha. Ni daška teskobe. Ni tuge. Ni pitanja. Da je život trajao milijardu godina ili hiljadu milijardi godina, ili milijardu milijardi godina, to sunce tvoje ljubavi i dobrote nikada ne bi zašlo i posustalo. Bio si jedino ljudsko biće koje me nikad nije uvredilo ni povredilo. Srešćemo se opet. Prepoznaću te po svetlosti – napisala je ona.

Podsetimo, Milutin bi danas napunio 84 godine.

Milutin Mrkonjić je preminuo pre pet godina, a pevačica Ana Bekuta ga je volela do poslednjeg daha.

Od njegove smrti nikada nije htela mnogo da priča o uspomenama, ali je na društvenim mrežama pisala o tome kakav je Mrka bio i uvek isticala da joj je bila čast da sa njim provede deo života.

- Milutin Mrkonjić, kako mu sada na grobu piše, heroj obnove zemlje. Celog svog života je gradio, nikad nije rušio. Celog života je pomagao i trudio se da nikada ne povredi nikoga. Celog svog života je bio posvećen, celog svog života hteo bolje i više za celo društvo i državu. Celog svog života gradio je mostove. I bukvalno i figurativno. Bila je čast živeti s njim - napisala je Ana na svom Instagram profilu svojevremeno.

Progovorila o testamentu

Godinu dana nakon njegove smrti Ana je progovorila o testamentu i njihovom dogovoru.

- Dok mi se u poslednjih godinu dana rušio svet, mnogi su raspravljali o mojoj i Milutinovoj imovini. Bilo je to ponekad teško da se čita i probavlja. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara poslednjih 40 godina. Možda vam je nepojmljivo, ali ja sam zaradila više nego Milutin. Pametno sam ulagala i živela jednako i pre njega i sa njim i nakon njega. Ono sto je Milutin imao ostalo je zakonitoj naslednici i ja protiv toga nemam i nikad nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice. Naš smo život živeli u skladu i dogovoru. Možda vi ne biste tako, to je vaša stvar. Naš je bio naša stvar. Novac me nikad nije zanimao iz jednostavnog razloga, jer sam imala svoj. U periodu kad sam srela Milutina bile su mi potrebne samo ljubav, toplina i pažnja. To sam dobila i živeli smo u toj toplini, ljubavi i pažnji do kraja njegovog života. Tužno je gledati koliko je nekima neverovatno da žena ima, da je žena zaradila, stvorila i stekla bez muškarca. Ako je tako nešto neverovatno u 21. veku, mi kao narod imamo ozbiljan problem. Svim devojkama želim da pronađu ljubav kakvu sam ja pronašla u Milutinu. Za pare se pobrinite same, tako je slađe - istakla je tada ona.

