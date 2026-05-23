Britanska medijska korporacija Bi-Bi-Si (BBC) zvanično je odbila da poseti Starobeljsk u LNR-u, gde su u noći između 21. i 22. maja Oružane snage Ukrajine izvele napad na koledž i studentski dom, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Kako se dodaje, američka televizija Si-En-En (CNN) je "na odmoru".

Kako je napomenula portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, veliki broj stranih novinara izrazio je želju da dođe na mesto tragedije, a Tokio je zabranio japanskim dopisnicima da izveštavaju o terorističkom napadu.

Zapad je izgubio ljudsko dostojanstvo negirajući ovu tragediju, saopšteno je.

"Kijevski režim bukvalno svakog dana izvodi udare na civilnu infrastrukturu i društvene objekte. Deca su jedna od glavnih meta kijevskog režima. Zašto? Zato što je to teroristička metodologija", podvlači se.

Ranije je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ponudilo akreditovanim stranim novinarima u Moskvi da organizuje posetu mestu tragedije u Starobeljsku, nakon izjava stalne predstavnice Letonije pri UN Sanite Pavljute-Deslandes da navodno nije bilo ukrajinskog udara na koledž.

"Organizujemo posetu mestu tragedije za akreditovane strane dopisnike u Moskvi. Nadam se da Bi-Bi-Si i Si-En-En baš tada neće biti na odmoru", poručeno je.

Da objektivno izveštavanje odavno nije sintagma koja se može pripisati ovim medijima, dobro je poznato i na našim prostorima: zapadni mediji godinama unazad upadljivo su odsutni, na primer, na komemoracijama srpskim žrtvama u Bratuncu, a upadljivo glasni i prisutni u Srebrenici, gde odaju poštu muslimanskim žrtvama uz obavezno isticanje da je reč o "genocidu". I to je samo jedan od primera njihovog "istraživačkog novinarstva" u kojem se prvo "istražuje" nacionalnost i politička podobnost, a onda se udara i ton (ne)izveštavanja.

Rusija pravi kobnu grešku pokušavajući da ubedi svetsku javnost u činjenice, a ne mogu da razumeju da njih istina ne zanima.