Pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, i njen partner, slovenački koreograf i plesač Žiga Sotlar stavili su tačku na svoju višegodišnju vezu.

Par već neko vreme ne objavljuje zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a pažnju javnosti privukla je činjenica da su brojne zajedničke fotografije i uspomene uklonjene sa njihovih profila.

Poslednji trag njihove veze na njenom Instagram nalogu datira iz 2025. godine, dok je Žiga Sotlar sa svog profila ranije uklonio gotovo sve zajedničke objave, te su među poslednjim iz 2024. godine, ostavljajući uglavnom profesionalne saradnje.

Dodatne spekulacije o raskidu podgrejao je i nedavni događaj influenserke Dunje Jovanić, na koji je Sara došla sa Žigom Sotlarom, ali ga na objavama koje je sutradan podelila sa istog događaja nije prikazala ni na jednoj fotografiji ili snimku.

Međutim, Sara nije dugo patila nakon raskida.

Nedavno je viđena u jednom beogradskom lokalu u vrlo prisnom izdanju sa jednim poznatim mladim zavodnikom, sa kojim je, kako se saznaje, tokom večeri razmenjivala nežnosti.

Podsetimo, Sara Jovanović i slovenački plesač i koreograf Žiga Sotlar svoju ljubavnu priču započeli su u novembru 2021. godine sasvim spontano, nakon što su se upoznali preko društvenih mreža i kasnije sreli u Budvi.



Pevačica je svojevremeno govorila o njihovom prvom susretu i otkrila da ju je upravo njegova energija osvojila već na početku poznanstva.

- Javio mi se sa preslatkom porukom, rekao mi je da voli i poštuje moj rad i da su on i njegova ekipa meni na raspolaganju ako mi trebaju plesači. Ušla sam mu tada na Instagram, videla sam koncerte sa Majom Berović i Natašom Bekvalac. Imala sam ga na umu. Posle nekog vremena smo oboje imali nastupe u Budvi, ukačili smo na Instagramu da smo na istom mestu i dogovorili smo se da se upoznamo. Tog dana mi se toliko nije izlazilo iz hotela. Izašla sam nenašminkana i poluosušene kose. Očarala me je njegova energija i zrelost, nisam to očekivala od muškarca mojih godina. Ubrzo nakon toga se desila naša prva saradnja i potpuno sam se raspametila - prisetila se Sara jednom prilikom.



- Nekoliko nedelja kasnije smo planirali spot za pesmu "Kaži mi", tad mu je trajala priprema za koncert sa Natašom, a ujedno je i sa mnom na probe išao. U tom trenutku on ima devojku, ja imam momka. Na probama smo bili jako stidljivi, bio je dva metra od mene. Imala sam mnogo agresivniji pristup od njega, šalila sam se stalno, on je bio na distanci. Nekoliko meseci kasnije je prekinuo vezu, posle sam i ja raskinula i neka viša sila je ponovo želela da nas spoji. Radili smo neko plesno takmičenje u Sloveniji. Prepustili smo se čulima. Tada sam pomislila: "Ovaj čovek tako dobro miriše", pitala sam se da li imam leptiriće u stomaku jer ponovo plešem ili je to nešto više. Na početku smo se kontrolisali, nezgodno je, stalo nam je bilo da ostane dobra saradnja - istakla je pevačica, te se osvrnula na glavni deo priče.

- Bio je jako vezan za baku Lidiju, preko slike se vidi koliko je ta žena bila neverovatna, zavolela sam tu ženu samo preko priče. Pre nekoliko godina je ona preminula, kasnije smo shvatili da smo se smuvali na isti dan kada je ona otišla. Istog datuma ti je nešto oduzeto, ali ti je na kraju i dato. Žiga mi je bezbroj puta rekao koliko bih se sigurno svidela njegovoj baki, što mi je mnogo drago - rekla je Sara u podkastu "Poster".

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: