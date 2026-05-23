Tim Budve pobedio je na spektakularnom “Grand International finalu 2026”, održanom u krcatoj Sportskoj hali u Derventi pred hiljadama gledalaca.

Mnogi zvaničnici i ugledni gosti iz Republike Srpske pratili su nastupe mladih talenata iz prvih redova, dok je publika tokom cele večeri pravila atmosferu za pamćenje.

Pobednički tim iz Budve oduševio je izvođenjem pesme "Euphoria", a kao nagradu članovi ekipe dobijaju profesionalnu pesmu i spot, kao i putovanje u Švedsku.

Ujedno je potvrđeno da će se naredno izdanje festivala 2027. godine održati upravo u Budvi.

Veliko finale dodatno su obeležili nastupi Ivane Boom Nikolić, Princ od Vranje i Lare Baltić, dok je pobednica iz Dervente premijerno uživo predstavila svoju prvu pesmu i izazvala ogromne ovacije publike.