Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od sutra boravi u višednevnoj zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini, koja će trajati do 28. maja. Ova poseta, na poziv kineskog lidera Si Đinpinga, dolazi u trenutku velikih globalnih previranja i neposredno nakon što su u Pekingu boravili predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, što Srbiji daje specifičnu diplomatsku težinu.

Glavni fokus posete biće razgovori sa vrhom kineske države – predsednikom Si Đinpingom i premijerom Li Ćijangom. Teme su strateške: od bilateralnih odnosa i čeličnog prijateljstva, do konkretnih međunarodnih i regionalnih pitanja od zajedničkog interesa. Pored političkih sastanaka, Vučić će održati i važno predavanje na prestižnom Đinghua univerzitetu, mestu rezervisanom samo za najuticajnije svetske državnike.

Koliki je značaj ove posete najbolje ilustruju najavljeni ugovori. Planirano je potpisivanje dve velike zajedničke izjave, kao i najmanje 33 sporazuma i ugovora koji će trasirati put srpske privrede u budućnost. Očekuje se da će direktne investicije dogovorene u Kini dostići vrednost od milijardu evra, fokusirajući se na reindustrijalizaciju zemlje.

Govoreći o ciljevima ove istorijske posete, predsednik Vučić nije krio velika očekivanja od razgovora sa kineskim partnerima:

"Potpisaćemo dve velike zajedničke izjave, predsednik Si i ja. Potpisaćemo najmanje još 33 sporazuma i još dogovora i ugovora kojih neće biti manje od 30. Jedna fascinantna, fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije," poručio je Vučić uoči polaska.

Jedan od najuzbudljivijih delova saradnje odnosi se na visoke tehnologije. Srbija bi uskoro mogla da postane evropski centar za proizvodnju humanoidnih robota, uz planiranu serijsku proizvodnju do 2.000 jedinica godišnje. Takođe, na stolu je i izgradnja fabrike čipova, što bi Srbiju pozicioniralo kao tehnološkog lidera u jugoistočnoj Evropi.

Sve ovo dolazi kao nadogradnja na već uspešan Sporazum o slobodnoj trgovini, koji je drastično povećao razmenu između dve zemlje. Kineske kompanije su već sada najveći izvoznici iz Srbije, a novi projekti poput druge faze "Linglonga" u Zrenjaninu i infrastrukturnih radova za "Ekspo 2027" samo potvrđuju da je saradnja sa Pekingom stub ekonomskog napretka Srbije u novoj eri.