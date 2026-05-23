Pevač Sloba Vasić dospeo je u centar pažnje nakon incidenta na beogradskom aerodromu, kada je, prema navodima domaćih medija, udaljen iz aviona za Cirih zbog neprimerenog ponašanja u alkoholisanom stanju.

Nakon drame koja se odigrala pred putnicima i osobljem leta, pevač je završio na pregledima, a potom i na klinici „Dr Laza Lazarević“, gde je zadržan nekoliko dana pod nadzorom lekara.

Nakon tri dana boravka u gorenavedenoj ustanovi, supruga Slobe Vasića, neumorno daje podršku pevaču, te je tako i donela odluku da stane u odbranu suprugu, dok o razvodu nije rekla ni reč, iako se spekulisalo danima.

Na svu sreću pevač je juče napustio kliniku u pratnji svoje Jelene, te su tako još jednom dokazali da njihovoj ljubavi ne može da se stane na put.

Podsećanja radi, pevačica Katarina Grujić na proslavi 34. rođendan, ali i promociju tri pesme u poznatom prestoničkom restoranu, upravo je govorila o Vasićima.

Na pitanje, da li se čula sa suprugom Slobe Vasića koji je u Lazi Lazarević, pevačica je kratko odgovorila:

-Nisam se čula sa njima, verujem da ženi nije lako, nju najmanje sada treba neko da zivka, treba joj dati mira i razumevanja, ona vrlo dobro zna da smo mi tu šta god da joj zatreba - rekla je Kaća Grujić.

Sada se pevač oglasio lepim povodom, te je tako snimio kartak video snimak dok je bio u kolima otkrivši kako se oseća, ali i to da je spreman za nove radne pobede.

- Dragi moji, kao što vidite odlčno se osećam, a mi se vidimo večeras na mom nastupu - rekao je Sloba u kratkom snimku.

Pevač Sloba Vasić se sada nalazi u porodičnom domu, daleko od gradske gužve i medijske pompe, a kako tvrde njemu bliski ljudi, trenutno mu je najvažnije da se potpuno posveti oporavku i vrati mirnom životu.

Podsećanja radi, Sloba Vasić je više puta javno isticao koliko veruje supruzi i koliko je ponosan na njen uspeh, dok je Jelena govorila da joj je upravo pevač bio „vetar u leđa“ tokom studija i pokretanja privatnog posla.

