Kompanija Ekspo2027 saopštila je danas da pojavljivanje Ekspo brendiranog aviona na pisti nacionalnog aerodroma predstavlja nastavak međunarodne promocije specijalizovane izložbe koja će 2027. godine okupiti svet u Srbiji. Sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" danas je ka Torontu poleteo specijalno brendiran avion Er Srbije u bojama specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, a taj let ka jednom od najvažnijih severnoameričkih centara simbolično je otvorio novo poglavlje u globalnom povezivanju Beograda sa svetom.

Putnike na prvom direktnom letu između Srbije i Kanade ispratili su maskote Ekspa 2027 Rastko i Milica. Istovremeno, nova direktna avio-linija dodatno učvršćuje poziciju Beograda kao rastućeg regionalnog centra međunarodnih događaja, poslovnih susreta i globalne razmene ljudi, ideja i investicija.

"Uspostavljanje direktne veze sa Kanadom ima poseban značaj i za brojnu dijasporu, jačanje turističke i privredne saradnje, kao i za veću vidljivost Srbije na severnoameričkom tržištu u periodu intenzivnih priprema za Ekspo 2027", navedeno je u saopštenju.

Kako je istaknuto, upravo će ovakva infrastrukturna i avio-povezanost imati jednu od ključnih uloga u dolasku miliona posetilaca, delegacija, kompanija i učesnika iz celog sveta tokom trajanja izložbe. Posebnu simboliku čitavom događaju daje i činjenica da je nacionalna avio-kompanija Er Srbija jedan od partnera specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, najvećeg međunarodnog događaja koji je Srbija ikada organizovala.

Tokom 93 dana trajanja izložbe, Beograd će ugostiti više od 130 zemalja učesnica, milione posetilaca i hiljade programa iz oblasti sporta, muzike, nauke, inovacija i kulture, pod temom "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve".