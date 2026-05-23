Pevačica Jelena Tomašević oprostila se na društvenim mrežama od koreografkinje i etnomuzikologa Slavice Mihailović, žene koja je, kako ističe, imala veliki uticaj na njeno muzičko i životno odrastanje i zbog koje je zavolela folklor.

Tomaševićeva je na Instagramu objavila niz zajedničkih fotografija uz emotivnu poruku u kojoj je opisala njihov dugogodišnji odnos, saradnju i prijateljstvo koje je počelo u KUD-u "Abrašević" u Kragujevcu.







- Ona je bila posebna osoba u životu svih nas koji smo počinjali da igramo folklor u KUD-u "Abrašević" u Kragujevcu i da pevamo u pevačkoj grupi "Smilje". Slavica Mihailović je imala neverovatan spoj podrške, ljubavi, ali u isto vreme i autoritativnosti. Uticala je na naše živote, bodrila nas na zajedništvo, na tim, na ljubav prema folkloru i tradiciji, proputovali smo pola sveta zajedno, izrodila su se mnoga kumstva, ljubavi, prijateljstva za ceo život…a sve nas je ona na neki nečin spojila. Nikada neću da zaboravim kada mi je donosila izvorne pesme koje je skupljala na terenu, a ja, onako mala, joj kažem: "Neću ovo da pevam, ovo peva neka baba", a ona će na to: "Jelo, idi kući, slušaj baku i nauči to do sledeće probe, hoću da te čujem"… upravo tako je nastala i moja izvedba pesme "Gde si bilo jare moje", ali i mnoge druge koje smo godinama izvodili na koncertima. Takođe, imala je širinu da prihvati i predloge jednog deteta. Moj tata je noću slušao Radio Beograd i snimao mi izvorne pesme na kasete, koje sam donosila Slaji, a onda uz pomoć našeg vođe narodnog orkestra Ise ih pretvarali u jedinstvene interpretacije. Sada vidim koliko je to sve bilo moćno i autentično! Hvala vam svima od srca. Tužna sam što si otišla sa ovozemaljskog sveta, ali sam zahvalna Bogu što sam te imala u svom životu i u svom odrastanju. Hvala ti za sve Slajo moja i neka ti je večna slava. Slavica Mihailović, etnomuzikolog i koreograf (2.11.1958.-22.5.2026.) - stoji u objavi Jelene Tomašević.



