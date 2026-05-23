Pevačica Jelena Tomašević i glumac Ivan Bosiljčić odlučili su da sebi obezbede mirnu oazu u Grčkoj, gde su, prema navodima domaćih medija, kupili apartman na jednoj od atraktivnih lokacija.

Kako se ranije pisalo, bračni par je nekretninu pazario na takozvanom "trećem prstu", u delu Grčke koji nije preplavljen turistima iz Srbije, a sa kojim ih povezuje i prijatelj koji tamo živi.

Ovaj kraj osvojio ih je pre svega prirodnim lepotama, mirom i blizinom Svete Gore, što se, prema rečima izvora, posebno dopalo Ivanu.

S druge strane, Jelena je uživala u šarmu malih primorskih mesta i autentičnom ambijentu.

Dodatnu prednost predstavljali su relativna blizina Beograda, kao i brojni sadržaji prilagođeni porodicama sa decom, među kojima se izdvaja i poznata farma sa konjima i magarcima.

Iako nije poznato koliko kvadrata ima njihov novi apartman, izvor je tada naveo da cene nekretnina u tom delu Grčke nisu previsoke, kao i da im je prijatelj još prošle godine predložio da iskoriste priliku i obezbede sebi nekretninu.

- Nisam siguran koliko su platili apartman i kolike je veličine, ali kako sam načuo, najmanji apartmani u tom delu koštaju oko 50.000 evra. Oni sigurno nisu uzeli najmanji, pa verujem da su iskeširali oko 70.000 evra - istakao je izvor.

Kada su je novinari ranije kontaktirali kako bi joj čestitali na kupovini, Tomaševićeva je ostala tajanstvena i kratko odgovorila:

- Hvala vam na divnim željama. To je naš san oduvek! Nadam se da ćemo ga jednog dana i ostvariti - poručila je pevačica.

Podsetimo, ovo nije njihova prva velika investicija u nekretnine. Nakon godina provedenih u centru Beograda, njih dvoje su 2019. godine odlučili da se presele u mirniji deo grada i kupe porodičnu kuću u naselju Šumice, u neposrednoj blizini doma pokojnog glumca Ljubiše Samardžića.

Na taj način poznati par je sebi obezbedio mirnije porodično okruženje, a kupovina apartmana u Grčkoj predstavlja još jedan korak ka ostvarenju njihovog dugogodišnjeg sna o kutku za odmor van Srbije.

Alo/Kurir