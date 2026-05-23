U Beogradu je nestala dvanaestogodišnja devojčica Anastasija Ferizović, a porodica i policija uputili su hitan apel građanima za pomoć u njenom pronalasku. Nestanak je prijavljen nadležnim službama koje su odmah pokrenule potragu.
Prema informacijama porodice, Anastasija Ferizović (12) sinoć je izašla iz kuće u Učiteljskom naselju, nakon čega joj se gubi svaki trag.
Devojčica je poslednji put viđena sinoć između 21 i 22 časa u blizini Malog Mokrog Luga.
Anastasija je visoka oko 155 centimetara, a u trenutku nestanka na sebi je imala:
- svetloplave farmerke zvonastog kroja, pocepane na kolenima
- bele „džombaste“ patike
- majicu, čija boja za sada nije precizirana
Porodica je uputila apel svim građanima koji su se u tom periodu nalazili u blizini Malog Mokrog Luga ili Učiteljskog naselja da obrate pažnju na opis devojčice i pomognu ukoliko imaju bilo kakve informacije.
Ukoliko ste videli Anastasiju ili posedujete bilo kakvu informaciju koja bi mogla doprineti njenom pronalasku, odmah obavestite najbližu policijsku stanicu ili pozovite broj 192.
Komentari (0)