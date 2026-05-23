U Beogradu je nestala dvanaestogodišnja devojčica Anastasija Ferizović, a porodica i policija uputili su hitan apel građanima za pomoć u njenom pronalasku. Nestanak je prijavljen nadležnim službama koje su odmah pokrenule potragu.

Prema informacijama porodice, Anastasija Ferizović (12) sinoć je izašla iz kuće u Učiteljskom naselju, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Devojčica je poslednji put viđena sinoć između 21 i 22 časa u blizini Malog Mokrog Luga.

Anastasija je visoka oko 155 centimetara, a u trenutku nestanka na sebi je imala:

svetloplave farmerke zvonastog kroja, pocepane na kolenima

bele „džombaste“ patike

majicu, čija boja za sada nije precizirana

Porodica je uputila apel svim građanima koji su se u tom periodu nalazili u blizini Malog Mokrog Luga ili Učiteljskog naselja da obrate pažnju na opis devojčice i pomognu ukoliko imaju bilo kakve informacije.

Ukoliko ste videli Anastasiju ili posedujete bilo kakvu informaciju koja bi mogla doprineti njenom pronalasku, odmah obavestite najbližu policijsku stanicu ili pozovite broj 192.