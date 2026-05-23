Pevač Sloba Vasić poslednjih dana ponovo je u centru pažnje javnosti nakon vesti da je napustio kliniku „Laza Lazarević“, gde je boravio zbog problema sa kojima se suočavao u prethodnom periodu. Pevač se sada nalazi u porodičnom domu, daleko od gradske gužve i medijske pompe, a kako tvrde njemu bliski ljudi, trenutno mu je najvažnije da se potpuno posveti oporavku i vrati mirnom životu.

Iako se o njegovom zdravstvenom stanju dosta spekulisalo u javnosti, pevač se nije često oglašavao, a njegov povratak kući izazvao je veliko interesovanje javnosti, dok je cela porodica u pripravnosti i bori se da se Sloba što pre vrati svakodnevnici.

Nakon što je pevač napustio Lazu Lazarević, oglasila se supruga Jelena koja je saopštenjem potvrdila lepe vesti: Sloba Vasić nastupiće večeras u beogradskom restoranu.

Podsećanja radi, Katarina Lazić, influenserka i supruga Darka Lazića, dotakla se situacije u kojoj se našao njegov kolega Sloba Vasić, koji je bio hospitalizovan u bolnici "Laza Lazarević", a potom danas i pušten.

-Svi smo se iznenadili neprijatno. Nismo se čuli sa Slobom, ali smo se čuli sa Lelom, tako da smo sa njom u svakodnevnom kontaktu, te želimo Slobi da se što pre oporavi i da opet bude sa nama - rekla je ona.

Na pitanje da li je bila upoznata sa informacijom da pevač ima problem sa alkoholom, odgovorila je:

-Zaista to ne znam. Bili su kod nas za Prvi maj. Darko ne pije, nije pio, nije pio ni Sloba. Stvarno nisam znala ništa vezano za to. Sve je bilo u redu, najnormalnije. Nisam primetila ništa neobično niti čudno. Baš nam je bilo lepo. Svirali su harmoniku, mi žene smo sedele pored njih, pričali i slušali ih kako sviraju. Nismo mogli ni da pretpostavimo da može da dođe do ovako nečega - navela je Katarina za Blic.

Dodala je i da sa njim nisu razgovarali o njegovoj borbi sa anksioznošću.

