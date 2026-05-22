Udovica Marinka Rokvića, Slavica Rokvić (61), na društvenim mrežama često objavljuje recepte, deli savete ženama i pokazuje kako vodi računa o domaćinstvu.

Veliki je ljubitelj cveća, pa je ovog puta odlučila da svoj dom ulepša hortenzijama.

Tom prilikom snimala se kako u helankama presađuje cveće na terasi.

- Malo vetra u kosi, a više božanstvenih hortenzija. Još samo da pronađem aluminijum sulfat za ovu lepotu od cveća. Javljajte ako znate gde ga ima - napisala je ona.

Slavica vodi računa o zdravom načinu života, pa redovno koristi i detoks prirodne napitke.

Otkako je preuzela brigu o domaćinstvu, njen dom na Košutnjaku pretvoren je u pravi mali raj. U bašti uzgaja raznovrsno organsko povrće, voće i začinsko bilje, a boravak u prirodi joj predstavlja posebnu relaksaciju.

Njeno "malo carstvo" čine paradajz, kelj, brokoli, kamilica, nana i brojne druge biljke.

- Proleće, najlepše godišnje doba u svakom smislu. Dodir prirode i čoveka, osećaj neraskidive povezanosti. Danas je naša bašta kao pravo organsko domaćinstvo čarobnim štapićem otvorilo svoju kapiju i primilo u malo carstvo nove rasadne biljčice. Paradajz, krastavac, cveklu, kelj, brokol, mirođiju, rukolu, peršun, celer, blitvu, ren, đumbir, maričnjak, žalfiju, kamilicu, nanu, smilje, bosiljak, steviju, ehinaceu, kantarion, pelin. Malo li je - napisala je ona u jednoj od svojih objava.

"Dala sam ti ruku, dala sam ti reč u trenu kada si odlazio"

Pevač Marinko Rokvić preminuo je 6. novembra 2021. godine, a na godišnjicu njegove smrti oglasila se njegova supruga Slavica Rokvić na svom Instagram profilu.

Tom prilikom objavila njihovu zajedničku fotografiju, uz emotivan opis koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

- I dala sam ti ruku, i dala sam ti reč u trenu kad si odlazio. Da ću čuvati svetlost, radost i ljubav koju si mi ostavio. Ne plačem više kad pogledam gore, samo se nasmejem jer znam da si tamo gde duše ne bole. Kad bolje razmislim ti nisi ni otišao, kriješ se u svitanju i odgovor si u svakom mom pitanju. Ti nisi otišao, postao si dah koji kroz snove šapuće: tu sam, ne strahuj, čuvam te, ti znaš. Da, znam. Apsolutna ljubav to je - navela je Slavica u objavi.

Podsetimo, ona je bila uz pevača do samog kraja. Kako je ranije naveo izvor, negovala ga je u njihovom porodičnom domu na Košutnjaku, gde je i preminuo 6. novembra 2021. godine, pri čemu je odbijao odlazak u bolnicu.

U novembru 2020. godine pevač je hitno operisan zbog ciste u stomaku, a tada je otkriveno da boluje od kancera pankreasa, uz loše prognoze za izlečenje.

Tokom lečenja suočio se i sa teškom bakterijskom infekcijom, što je dodatno pogoršalo njegovo zdravstveno stanje, kao i kasnijim metastazama.

Primio je hemoterapije koje su u početku davale rezultate, pa se kratko vratio svakodnevnim aktivnostima i osećao bolje, ali se bolest kasnije proširila na druge organe, zbog čega je morao na jače terapije i povukao se iz javnosti.