Slavica Rokvić drži do tradicije i svaki praznik obeležava onako kako dolikuje, a putem društvene mreže Instagram pokazala je najbolju tehniku za farbanje jaja.



Za udovicu Marinka Rokvića Vaskrs je oduvek bio mnogo lep, porodični praznik, kome se radovala nekoliko nedelja unapred.

Umeće u farbanju jaja podelila je na društvenim mrežama, jasno pokazujući sa koliko ljubavi i pažnje pristupa poslu i pripremama za najradosniji hrišćanski praznik.

- Evo, kako sam i obećala. Kompletan postupak farbanja jaja je pred vama. Neka vam bude vodič u farbanju, a vi ugradite svoju kreativnost i ljubav prema najbližima u stvaranje koje budi radoznalost i iščekivanje. Jer nikada ne možete znati kako će vam na kraju ispasti šare - napisala je Slavica Rokvić, a njenim remek delima zasigurno će se najviše obradovati najmlađi članovi porodice.

Podsećanja radi, otkako je ostala bez voljenog supruga, sinovi Nikola i Marko najveća su podrška Slavici Rokvić, a veliku radost pričinjavaju joj i unučići za čiji bi osmeh sve učinila.

