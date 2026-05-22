Kompanija "Lada Automobile GmbH" sa sedištem u gradu Bukstehudeu, nemački uvoznik ruskog autmobila "lada", koji je zapao u finansijske probleme, podnela je zahtev za stečaj.

Pošto kompanija nije mogla da pronađe novog investitora, ovim se završava više od 50 godina postojanja ruskog brenda na nemačkom tržištu, prenosi portal "t-online". Poslovanje u Bukstehudeu je obustavljeno već nekoliko meseci.

Kompanija je nedavno zapošljavala oko deset ljudi, navodi nemački portal.

Već krajem 2019. godine, ruski proizvođač je obustavio zvanični izvoz u Evropu jer je EU pooštrila svoje propise o emisiji.

Uvoznik u Bukstehudeu je potom uvezao teranac "nivu" u Nemačku kao sivi uvoz i prodavao ga pod nazivima "lada 4x4" i "lada tajga". Iako su automobili bili lošeg kvaliteta, bili su izuzetno jeftini, navodi portal.

Kada je izbio rat u Ukrajini i embargo protiv Rusije stupio na snagu, i ova mogućnost je propala,a nova vozila i rezervni delovi su bili praktično nedostupni.

