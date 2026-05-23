Slavica Rokvić je poslednjih godina svu energiju usmerila je na promociju zdravog načina života, kroz lični primer.

Posle preseljenja iz novobeogradskih blokova na Banovo brdo, u svom dvorištu napravila je baštu u kojoj uzgaja organsko povrće, a sa pratiocima često podeli recepte za ukusne obroke, kao i brojne bjuti savete. Jedan od njih je i kako da vaši nokti budu lepi, dugi i negovani.

Nisu vam potrebni skupi preparati već sve lekovite sastojke već imate u svom domu, sve što vam je potrebno jeste trik Slavice Rokvić.

- Ne, nije reklama za nadogradnju, već savet kako i na prirodan način nokti mogu da izgledaju pristojno. Danas se brzo živi, svesna sam toga i da je lakše otići u salon i nadograditi nokte. I ja sam to radila do pre pet godina. Ruke uvek uredne, lepe i stvarno nemam ništa protiv toga.

- Moj izbor je lakiranje još kada bih mogla da nađem prirodni lak ili još bolje sama da ga napravim bio bi pun pogodak. Imala sam veoma loš kvalitet noktiju dok nisam počela da ih potapan u toplo maslinovo ulje i da ih masiram posle svakog skidanja laka sa noktiju.

- S vremena na vreme, masiram limunovim sokom, a najbolje sredstvo za jake nokte ubedljivo je svež sok crnog luka.

- Mnogi će se namrštiti na ovaj moj recept, ali verujte da je fantastičan. Izrendajte luk i procedite ga kroz cediljku i utrljajte u nokte. Držite tako neko vreme pa isperite. Posle toga limunovim sokom masirajte nokte. Nokti se više ne listaju, postaju čvrsti.

Mnogi ne veruju da su ovo moji prirodni nokti. Nisu ukrašeni kao u salonu, ali su moji", ponosno je napisala Slavica i tako otkrila svim damama dragocen savet.

