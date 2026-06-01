Supruga pokojnog pevača Marina Rokvića, Slavica Rokvić poznata je kao vredna domaćica i veliki zagovornik zdravog načina života.

Ovog puta je na svom Instagram profilu objavila detalje jednostavnog, ali izuzetno hranljivog obroka koji je brzo pripremila.

Za kratko vreme, Slavica je napravila letnji ručak kombinujući dve bogate salate sa cveklom, sirom, jajima i svežim začinskim biljem, a sve je na kraju prelijala zdravim bundevinim uljem.

Ponosna na svoje kulinarske veštine i brzinu, obratila se pratiocima uz dozu humora:

-Ko je sumnjao da neću stići da spremim ručak? Gotov očas posla. Preliven bundevinim uljem - dodala je potom.

Ipak, najviše pažnje privukla je njena poruka o ishrani i zdravim navikama, koja je podstakla mnoge na razmišljanje:

-Dve salate spojene u misao hrane telo onim što mu treba, a ne samo onim što traži - istkla je ona.

Njeni pratioci, naročito domaćice, odmah su počeli da dele recept i da hvale njen pristup ishrani, ističući da Slavica često inspiriše žene širom regiona da se okrenu zdravijem načinu života.

Pored toga, poznato je da vodi računa o ishrani i fizičkoj formi, zbog čega je ranije privukla pažnju kada je objavila fotografiju u kupaćem kostimu.

Tada je pozirala okrenuta leđima kameri u atraktivnom bikiniju na pruge, što je izazvalo brojne komplimente, ali i iznenađenje javnosti, s obzirom na to da je retko viđamo u takvim izdanjima.

Komentari podrške nisu izostali, a mnogi su istakli da očigledno posvećuje veliku pažnju sebi i svom zdravlju, te da izgleda besprekorno i bez filtera i fotošopa.