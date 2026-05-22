Učesnik rijalitija Asmin Durdžić šokirao je milionski auditorijum kada se, u naletu besa, zbog turbulencija u vezi sa Majom Marinković, direktno u kameru obratio ocu Mustafi.

Tom prilikom mu je uputio pretnje, razočaran njegovim ponašanjem, iznenadio je mnoge.

Neviđeni haos u Beloj kući počeo je tokom emisije "Gledanje snimaka", kada je voditelj Milan Milošević najavio prilog u kom se Maja Marinković žali Vanji Živić, na odnos sa Asminom.

Vanja je pred crnim stolom otkrila šokantne detalje njihovog razgovora, istakavši da je Maja tužna i da ne zna šta da radi

- Mislim da to nije to i da nije dobra veza. Rekla sam joj, kad pogledam malo bolje, ne vidim da on radi bilo šta loše, nego da samo gleda u nju, ali da je problem u njoj - ispričala je Vanja, dok je Maja javno potvrdila da je danima pod tenzijom i nesrećna.

Međutim, pravi šok usledio je kada je Asmin dobio reč. Umesto da smiri strasti, on je pobesneo kao ris i poručio da Maja slobodno može da izađe iz odnosa ako joj nije dobro, dodajući da "jedno priča za stolom, a drugo ispod pokrivača". Potom je svoj neizmerni bes usmerio direktno ka ocu Mustafi, zapretivši mu da će napraviti potpuni haos.

- Sad kažem Mustafi poslednji put, da manje priča jer će sa mnom da uđe u sukob! Poslednji put mu kažem da prestane da komentariše, jer ako želi sa mnom da ima normalan odnos neka smiri jezik - grmeo je Asmin u kameru.

Tu se nije zaustavio, već je brutalno isponižavao najbližeg člana svoje porodice.

- Upalio se, možda i mene pljuje jer čovek nije normalan! Zna kako ću da reagujem! Ako sam sa Majom, ne može tako da komentariše - bio je izričit Durdžić u "Eliti".

Za Takija važe druga pravila

Zanimljivo je da je Asmin pokazao potpuno drugačiji stav kada je reč o Majinom ocu, Radomiru Marinkoviću Takiju.

Iako je rođenom ocu, koji je poručio sinu da se "izblamirao kao nikad", zapretio žestokim sukobom ukoliko nastavi da ih komentariše, Asmin je istakao da razume Takija.

- Nemam problem da Taki bilo šta kaže, ona mu je ćerka - zaključio je Asmin, dok je Maja pokušavala da se opravda.

