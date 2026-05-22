Iako su se tokom cele noći sukobljavali, Maja Marinković i Asmin Durdžić su se pred zoru pomirli, ali i zapečatili pomirenje.

Kada su mislili da svi njihovi cimeri spavaju, oni su se prepustili čarima jorgan planine. Asmin se potrudio da na sve načine zadovolji svoju devojku, koja inače danas slavi rođendan.

Maja nije kontrolisala zvukove tokom akcije, te su se određeni takmičari probudili i posmatrali ih, ali njima to ni najmanje nije skrenulo pažnju.

Kažnjeni dva dana zaredom

Podsetimo, Maja Marinković i Asmin Durdžić su novčano kažnjeni drugi dan zaredom!

Nedavno ih je Veliki šef udario po džepu zbog napuštanja emisije i Igre istine.

Kako je jedno od osnovnih pravila života u Beloj kući upravo prisustvo u svim emisijama, produkcija nije štedela Maju i Asmina.

Podsetimo, nakon što su napustili emisiju i podelu budžeta, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Anita Stanojlović i Luka Vujović su takođe kažnjeni novčano.

