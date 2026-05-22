Bojana Šarović ostala je upamćena kao jedna od najtalentovanijih i najlepših takmičarki "Zvezda Granda", a publika je posebno pamti iz sezone 2011. godine, kada je pobedu odneo Stefan Petrušić, dok je ona zauzela osmo mesto.

Nakon finala, snimila je nekoliko pesama i mnogi su verovali da je pred njom uspešna estradna karijera.

Ipak, ubrzo nakon toga povukla se iz javnosti i gotovo u potpunosti nestala sa domaće scene.

Razlog njenog povlačenja nikada nije zvanično objašnjen, ali je poznato da je ubrzo ostala u drugom stanju i odlučila da se posveti porodici.

Pevačica je 2013. godine dobila bliznakinje Srnu i Taru, kojima je u potpunosti posvetila svoj život, zbog čega je muziku i estradu stavila u drugi plan.

Ipak, Bojana nije u potpunosti odustala od muzike. I danas nastupa sa svojim bendom, ali godinama izbegava medije, televizijska gostovanja i rad u studiju.

Iako nije preterano aktivna na društvenim mrežama, svaka njena objava privuče veliku pažnju javnosti.

Fanovi primećuju da pevačica danas izgleda potpuno drugačije nego u periodu takmičenja, sada ima bujnu tamno smeđu kosu, neguje moderan stil oblačenja i i dalje važi za veoma atraktivnu ženu.