Rijaliti zvezda Maja Marinković u aktuelnom rijalitiju, u kom boravi od septembra prošle godine, danas slavi svoj 30. rođendan. U dvorištu imanja u Šimanovcima je prava slavljenička atmosfera. Pistiglo je mnogo hrane i pića, a elitari se časte i dobro zabavljaju.

Atmosferu je do usijanja dovela pevačica Aleksandra Tadić Cipka, a vrhunac žurke bio je kada su na proslavu stigli i trubači.

Maja Marinković se sve vreme veselila, dok je njen partner Asmin Durdžić pomalo nezainteresovano samo sedeo za stolom.

Sa druge strane, starleta Stanija Dobrojević ne prisustvuje slavlju, koje se odvija u Eliti, već je napustila Belu kuću, već sedi na doku i češlja se.

Inače, u jednom trenutku Maja je čitala rođendanske čestitke, a mnogi su primetili da od Asminove porodice nije stiglo nikakvo pismo.

Taki poslao 6 torti

Otac rijaliti učesnice, Radomir Taki Marinković, pobrinuo se da njegova mezimica proslavi rođendan kako dolikuje pa je tako sto bio prepun đakonija, ketering, mnogo hrane i pića, balona, poklona i čak šest torti, što je oduševilo Maju.

Ivan Marinković pročitao je Maji Marinković čestitke od oca Takija i majke.

- Marija, Majo princezo tatina, srećan ti rođendan, uvek sam tu za tebe kroz šta god da prolaziš, nijedna reč ne mogu da promene to koliko te volim. Znam da nije lako da sve to nosiš na leđima, ali nemoj da zaboraviš da imaš svoju porodicu, čuvaj to dobro u sebi. Vole te Taki i Leo, ti si kraljica rijalitija i pametno do kraja - pisalo je u pismu od Takija.

Podsetimo, turbulentna veza Maje Marinković i Asmina Durdžića u "Eliti 9" ispunjena je ljubomorom, žestokim svađama i međusobnim prozivkama. Drama se iz rijalitija preselila i u stvarni svet, budući da su se njihovoj vezi usprotivili i Majin otac, Taki Marinković, ali i Asminovi roditelji Melvida i Mustafa Durdžić.

Kao odgovor na Takijevo negodovanje, na zvaničnom Instagram nalogu Asmina Durdžića osvanula je objava u kojoj je Asminova porška brutalno udarila na Takijevo roditeljstvo.

