Maja Marinković danas slavi jubilarni 30. rođendan u Eliti, a proslava je i zvanično počela.

Ivan Marinković joj je pročitao čestitke od oca Radomira Marinkovića Takija i majke.

- Marija, Majo, princezo tatina, srećan ti rođendan. Uvek sam tu za tebe kroz šta god da prolaziš, nijedna reč ne može da promeni to koliko te volim. Znam da nije lako da sve to nosiš na leđima, nemoj da zaboraviš da imaš svoju porodicu. Čuvaj to dobro u sebi, vole te Taki i Leo, ti si kraljica rijalitija i pametno do kraja - pisalo je u pismu od Takija.

- Uh, preživela sam. Taki, volim te najviše na svetu, ulepšao si mi rođendan, hvala što si se fokusirao samo na mene - rekla je Maja.

- Vole te mama, Kika, Marijana i Sanja - pisalo je u pismu od njene majke.

