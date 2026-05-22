Uoči najavljenih izbora u Srbiji politička scena dodatno se usijava, dok predstavnici vlasti upozoravaju na rast tenzija, pokušaje izazivanja incidenata i zloupotrebu tragičnih događaja u političke svrhe.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u intervjuu za Radio Television of Serbia da će izbori biti održani između septembra i novembra, ističući da će protivnici vlasti i dalje biti pozivani na dijalog.

Istovremeno, evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje četiri izborna zakona u Skupštini Srbije, ocenivši da je to važan korak ka slobodnim i poštenim izborima.

O političkoj atmosferi, tenzijama u društvu i poslednjim događajima govorili su glumac Branislav Lečić i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić u emisiji „Puls Srbije“ na Kurir Television.

Veliku pažnju javnosti poslednjih dana izazvao je slučaj Aleksandra Nešovića sa Senjaka, za kojim se tragalo nakon ubistva, dok se sumnja da je njegovo telo pronađeno kod sela Jarkovac.

Mrdić je ocenio da ovakvi slučajevi ne smeju biti zloupotrebljavani za političke obračune i napade na institucije države.

- Podržavam stav predsednika Vučića, posebno deo u kojem kaže da je ogromna većina policajaca časna i profesionalna. Svako ko zloupotrebljava službu mora da odgovara i više mu nije mesto u policiji. Važno je da javnost zna činjenice, a ne da se šire nagađanja kojima se nanosi šteta Ministarstvu unutrašnjih poslova i državi Srbiji - rekao je Mrdić

Lečić je ocenio da se kroz pojedine informacije i slučajeve pokušava manipulisati javnošću.

- Kada država napreduje i stabilna je, onda i njene institucije rade profesionalno. Srbija danas ozbiljno napreduje i zato svi moramo da je doživljavamo kao svoju kuću o kojoj treba da brinemo - rekao je Lečić

On smatra da postoji ozbiljan problem sa sistemom vrednosti i pokušajima da se tragedije koriste za političke napade.

- To traje dugo. Računa se na nesigurnost ljudi i na to da nisu dovoljno nacionalno osvešćeni. Svaki policajac mora pre svega da štiti državu. Zato država mora odmah da reaguje kada dođe do zloupotreba - rekao je Lečić

Govoreći o političkoj atmosferi pred izbore, Mrdić je ocenio da deo opozicije i blokadera koristi tragedije kako bi dodatno podizao tenzije.

- Istorijski gledano, uvek je postojao deo ljudi koji koristi svaku tragediju da napada Srbiju. Danas se to manifestuje kroz blokadere i deo takozvane proevropske opozicije čiji je cilj da napadaju institucije i da izazovu haos kako bi došli na vlast - rekao je Mrdić

On tvrdi da pojedine grupe namerno organizuju neprijavljene skupove kako bi izazvale incidente.

- Svaki protest koji nije prijavljen ne sme da bude dozvoljen. Na svakom neprijavljenom skupu blokaderi namerno pokušavaju da izazovu incidente. Njihov cilj je krvoproliće - rekao je Mrdić

Lečić je potom poručio da je dijalog jedini način za rešavanje političkih sukoba.

- Dijalog je civilizacijsko dostignuće. Onog trenutka kada ljudi prestanu da razgovaraju, počinje politika mržnje i isključivosti. Ljudi mogu da misle različito, ali moraju da razgovaraju jer niko sam ne može sagledati sve probleme države i društva - rekao je Lečić

Sagovornici su ocenili da će predstojeći izbori biti održani u atmosferi velikih političkih tenzija, ali i pokušaja da se očuva stabilnost države i institucija.

(Kurir)