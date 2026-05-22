Bela svetla, lekari u maskama, nepoznato okruženje i odvajanje od roditelja kod mnogih mališana izazivaju paniku, suze i ogroman strah.

Upravo zato brazilski dečji hirurg i ORL specijalista Leandro Gumareš dlučio je da potpuno promeni način na koji njegovi mali pacijenti doživljavaju operaciju.

Deca u operacionu salu ulaze kao superheroji

Umesto da ih do sale vode uplakane i uplašene, ovaj lekar dozvoljava deci da pre operacije obuku kostime superheroja.

Tako mali pacijenti postaju:

Betmen

Fleš

Spajdermen

drugi omiljeni junaci

Doktor zajedno sa njima trči, „leti“ i kroz igru ih vodi ka operacionoj sali, pokušavajući da strah pretvori u uzbuđenje i avanturu.

Snimci iz bolnice rasplakali milione

Video-snimci koje je objavio na društvenim mrežama veoma brzo su postali viralni.

Mnogi korisnici priznali su da su ih prizori dece koja nasmejana odlaze na operaciju duboko dirnuli.

Na snimcima se vide mališani koji kroz hodnike bolnice trče sa osmehom, potpuno zaboravljajući gde zapravo idu.

Jedna uplakana devojčica promenila je sve

Leandro Gimaraiš otkrio je da je ideju dobio nakon susreta sa dvogodišnjom devojčicom Alanom.

Kako je ispričao, ona je nekontrolisano plakala dok su je vodili na operaciju, a taj prizor ga je potpuno slomio.

„Tog dana obećao sam sebi da više nikada neću odvesti uplakano dete na operaciju“, rekao je brazilski lekar.

Iskustvo “bolničkog klovna” pomoglo mu je da promeni pristup

Tokom studentskih dana bio je deo grupe takozvanih „bolničkih klovnova“, gde je učio:

glumu

improvizaciju

komunikaciju sa decom kroz humor i igru

Kasnije je upravo to iskustvo odlučio da primeni u radu sa malim pacijentima.

Roditelji tvrde da deca izlaze srećnija i hrabrija

Pre operacije deca sama biraju kog superheroja žele da predstavljaju.

Leandro im govori da zajedno idu u „tajnu misiju“ i da će „popraviti“ njihove uši ili nos kao pravi heroji.

Tek kada vidi da je dete potpuno opušteno, uvodi ga u operacionu salu.

Ako primeti da strah ipak postoji, dozvoljava jednom roditelju da ostane uz dete tokom uspavljivanja anestezijom.

Dirljiva ideja koja je osvojila internet

Mnogi roditelji i korisnici društvenih mreža tvrde da bi ovakav pristup trebalo da postoji u mnogo više bolnica širom sveta.

Snimci mališana koji u kostimima superheroja odlaze na operaciju za mnoge su postali podsetnik koliko malo pažnje, igre i empatije može promeniti jedan od najtežih trenutaka u detinjstvu.