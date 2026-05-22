Francuska je pripremila nacrt rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o uspostavljanju međunarodne misije za obnavljanje slobode kretanja u Ormuskom moreuzu i mogla bi da ga podnese ako uslovi budu povoljni, saopštilo je danas francusko Ministarstvo spoljnih poslova, dok Sjedinjene Američke Države pokušavaju da iznesu na glasanje tekst za koji Rusija i Kina mogu da tvrde da je pristrasan prema Teheranu.

Američko-bahreinski nacrt rezolucije o moreuzu razmatra se više od dve nedelje, a glasanje je više puta odlagano jer Kina i Rusija signaliziraju da bi na njega mogle da ulože veto, prenosi Rojters.

Taj nacrt zahteva od Irana da obustavi napade i miniranje u moreuzu. Kina i Rusija su u aprilu već uložile veto na sličan tekst koji su podržale SAD, uz obrazloženje da je pristrasan prema Teheranu.

Vašington je obezbedio podršku skoro 140 zemalja kao kosponzora svog teksta u pokušaju da izbegne veto, navele su evropske diplomate. Francuska, kao stalna članica Saveta bezbednosti sa pravom veta, do sada je odbila da podrži američki tekst. Portparol francuskog Ministarstva spoljnih poslova Paskal Konfavro izjavio je da postoji nacrt rezolucije između SAD i Bahreina koji je trenutno u razmatranju.

"On predstavlja osnovu sadašnjih razgovora. Datum glasanja još nije objavljen", istakao je on.

Predsednik Francuske Emanuel Makron ranije je rekao da će Pariz uskoro pokrenuti inicijativu u Ujedinjenim nacijama, u okviru francusko-britanskih napora da se uspostavi međunarodna misija za obnavljanje slobode plovidbe u moreuzu, kada to situacija dozvoli i nakon konsultacija sa Vašingtonom i Teheranom.

"Radimo na međunarodnoj misiji za obnavljanje slobode plovidbe. Takođe smo, kao stalna članica, pripremili nacrt rezolucije koji bi mogao da bude razmatran ako uslovi budu odgovarajući", rekao je Konfavro.

Američka diplomatska inicijativa u Ujedinjenim nacijama u suprotnosti je sa prethodnim mesecima, kada je Vašington uglavnom delovao van okvira UN, sprovodeći vojne napade protiv Irana bez odobrenja Saveta bezbednosti i podstičući saveznike na ad hoc pomorske patrole radi zaštite slobode plovidbe, navodi agencija.

Kontrola nad ključnom arterijom globalne energetske trgovine čije je praktično zatvaranje dovelo do naglog rasta cena nafte, predstavlja glavnu prepreku u pregovorima o okončanju tromesečnog rata između SAD i Irana, dodaje agencija.