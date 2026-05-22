Pevačica Dijana Janković poznatija kao Didi J u proteklom periodu suočila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, a sada je saopštila da se oporavlja i da se postepeno vraća svakodnevnom životu.

Naime, na Instagramu je objavila nekoliko fotografija nakon borbe sa virusom koji joj je zahvatio srce, te je pokazala da ponovo uživa u malim, svakodnevnim stvarima.

-Vraćam se polako u život. Hvala svima što me podržavate tokom teškog perioda, zaista mi znači sve na svetu - poručila je pevačica

Podsetimo, Didi je ranije ispričala kako je sve počelo.

-Jako se loše osećam, lečim se, virus mi je napao i srce, nikada pre nisam bila tako bolesna i sve je došlo iznenada. U početku nisam ni znala šta mi se dešava, dok sam bila na revijama u Njujorku počela sam da se osećam jako loše i onda sam potražila pomoć lekara - navela je ona.

Pevačica je tada priznala i da nikada ranije nije čula za oboljenje koje joj je dijagnostikovano.

- Smatram da moji fanovi zaslužuju da znaju istinu i šta se dešava sa mnom, jer sam već dva meseca odsutna, pa sam rešila da sve objavim, kao i da proširim svest o POTS-u (autoimunom poremećaju nervnog sistema), bolesti za koju nisam ni znala da postoji dok mi se nije desila. Savetujem sve koji su često umorni, imaju vrtoglavice ili osećaj stezanja u grudima da na vreme posete lekara. Hvala Bogu da sam na vreme saznala od čega bolujem, tako da će moje izlečenje biti moguće u potpunosti, leči me najbolji doktor. Najteže mi pada što moram da mirujem, dozvoljene su mi samo lagane šetnje, pa sam napravila pauzu u karijeri kako bih se u potpunosti oporavila, jer mi je zdravlje na prvom mestu. Teško mi je što sam morala da zapostavim sve svoje svetske projekte, ali se nadam da ću ozdraviti što pre i nastaviti tamo gde sam stala - rekla je Jankovićeva.