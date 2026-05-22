Pevač Sloba Vasić danas, 22. maja, otpušten je iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević", gde je bio smešten od prošle subote.

Po njega je došla supruga Jelena, koja je tokom celog perioda brinula o njemu.

Porodica Vasić zamolila je za privatnost, dok se Jelena nakon njegovog povratka u porodični dom oglasila i otkrila kako se pevač oseća.

-Sloba je dobro, odmara i druži se sa ćerkicom. Ona ga se jako poželela - rekla je Jelena, dodajući da je pevač doneo odluku da se odmah vrati poslovnim obavezama.

-Sutra već kreće sa nastupima - istakla je ona potom.

"Dobro sam"

Podsetimo, bivši takmičar "Zvezda Granda" danas je napustio kliniku, a bio je u trenerci i sa naočarima za sunce koje nije skidao.

Po izlasku iz ustanove, kratko se obratio:

- Dobro sam, unutra ili napolju ja sam čovek - prve su reči koje je izgovorio po napuštanju bolnice.

Na pitanje o njegovom stanju, uključila se i supruga.

- Molim vas za malo razumevanja, kroz par dana će dati izjavu. Šest dana je bio izolovan - navela je ona.

Nakon toga, Vasić je u pratnji supruge napustio kliniku, dok ga je ona tokom celog boravka redovno obilazila.

