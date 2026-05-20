Iako zvuče bezazleno, upravo ovakve fraze često skrivaju:

emotivno udaljavanje

nezadovoljstvo

nagomilane probleme

odustajanje od odnosa

Terapeuti za partnerske odnose tvrde da se iza njih često krije mnogo dublja kriza.

"Preguraćemo ovo"

Na prvi pogled zvuči optimistično, ali problem nastaje kada iza tih reči ne stoji nikakav konkretan razgovor ni promena.

Ako partneri stalno ponavljaju da će "proći samo od sebe", problemi se gomilaju i polako stvaraju distancu.

"To je samo faza"

Posao, stres i svakodnevni problemi mogu privremeno poremetiti odnos, ali stručnjaci upozoravaju da stalno opravdavanje lošeg odnosa "fazom" može biti ozbiljan alarm.

Kada hladnoća, svađe ili udaljavanje traju mesecima — to više nije prolazna situacija.

"U odnosu na druge, mi smo još dobri"

Poređenje veze sa gorim odnosima može stvoriti lažan osećaj sigurnosti.

Terapeuti ističu da pravo pitanje nije:

da li je drugima gore

nego: da li ste vi zaista srećni zajedno

"Kad bi se ti promenio/la..."

Okrivljavanje samo jednog partnera često vodi još većem udaljavanju.

Zdrava veza podrazumeva:

zajednički trud

razgovor

spremnost na kompromis

obostranu odgovornost

Rečenica koja je najveći alarm

Stručnjaci posebno izdvajaju jednu frazu:

„Takav/va sam, prihvati ili idi.“

Kako objašnjavaju, upravo ova rečenica često pokazuje da je jedan partner emotivno već odustao od rešavanja problema.

Kada nestane želja za razgovorom i promenom, veza počinje polako da se gasi.

Male reči, veliki problemi

Terapeuti upozoravaju da upravo svakodnevne fraze mogu otkriti mnogo više nego velike svađe.

Zato je važno probleme prepoznati na vreme, jer ignorisanje tenzija često vodi ka: