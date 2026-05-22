Moa je, pored ptice dodo, među šest vrsta koje ova kompanija planira da “oživi”, koristeći prastare uzorke DNK, preneo je Rojters.

Kompanija koja je posvećena “oživljavanju nestalih vrsta” prošle godine je saopštila da je genetski modifikovala vuka, izumrlog predatora iz ledenog doba.

“Koristeći naš sistem, izlegli smo 26 pilića i sada aktivno pratimo ove ptice dok odrastaju“, rekao je za Rojters izvršni direktor i suosnivač kompanije, Ben Lam.

On je dodao da su se ptići izlegli u sedištu kompanije u Dalasu, u Teksasu.

Veštačka platforma za jaja uključuje bioinženjeringovanu membranu na bazi silikona postavljenu unutar krute spoljašnje strukture.

Membrana je napravljena tako da imitira funkciju razmene gasova ljuske jajeta, omogućavajući embrionu ptice da udiše kiseonik regulisanjem kretanja gasova i vlage.

“Tehnologija je dizajnirana tako da verno replicira uslove prirodnog jajeta kako bi se izlegle zdrave životinje sa normalnim razvojem, plodnošću i životnim vekom. Ovo je posebno važno za vrste poput moe, čija su jaja bila daleko veća od jaja bilo koje žive ptice”, rekao je Lam.

Nijedna postojeća vrsta ptica nije dovoljno velika da položi jaje džinovske moe koje je veličine fudbalske lopte. Moa, koja je bila visoka oko 3,6 metara, izumrla je pre otprilike 500 godina, uglavnom zbog lova.

Emu, velika ptica iz Australije koja ne leti i može da dostigne visinu od oko 1,8 metara, najbliži je njen živi rođak, navodi Rojters.

Da bi se izlegla džinovska moa, kompaniji je bio potreban način da oplodi embrion, objasnio je Lam i dodao da čitav proces počinje oplođenim ptičjim embrionom, slično najranijim fazama razvoja unutar prirodnog jajeta.

“Kako se embrion razvija, sistem veštačke platforme obezbeđuje kontinuiranu kontrolu okoline i suplementaciju gde je potrebno, na primer, podršku kalcijumu tokom rasta skeleta, koji bi normalno dolazio iz prirodne ljuske”, ispričao je Lam.

Prema njegovim rečima, za 26 ptića, ukupno vreme razvoja od transfera embriona do izleganja bilo je približno 21 dan, što je u skladu sa normalnim razvojem za vrstu.

Kako je Lam ukazao, ova veštačka platforma za jaja mogla bi da bude korisna u očuvanju ugroženih vrsta ptica.