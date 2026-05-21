Pevač Sloba Vasić svojevremeno je otkrio koji pevač sa estrade ga je najviše razočarao.

Otvoreno i bez ustručavanja, pevač je izgovorio ime pevača sa kojim više ne želi da razgovara.

- Rekao sam da ću biti danas iskren, o ovome nisam nikada pričao do sada. U pitanju je Aco Pejović - rekao je Sloba i otkrio razlog zbog koga je pevač pao u njegovim očima.

"Mnogo sam ga voleo"

- Bili smo jako dobri, dok sam pevao njegove pesme na takmičenju "Zvezde Granda". Međutim, od tada on za mene više ne postoji. Napravio je koncert, a nije me pozvao. Aca Lukas je pravio koncert i pozvao kao gosta Nebojšu Vojvodića, koji je pevao mnogo manje pesama od Lukasa, nego što sam ja od Pejovića. Ne kažem da je Pejović trebalo da me pozove da mu budem gost na koncertu, zajedno sa njim da pevam, ali je bar mogao da mi kaže: "Evo ti dve karte, dođi sa ženom". Bio sam neko ko ga je mnogo voleo, tu mi je on kao čovek pao u očima - objasnio je Vasić.

Potom se osvrnuo i na pevače sa kojima se takmičio u muzičkom šou, te je priznao da je sa svima u dobrim odnosima.

- Sa svima sam super, nemam razloga da ne budem. Ne viđamo se često, ali smo svi u dobrim odnosima. Sa Darkom Lazićem se najviše družim i sa njim sam sarađivao - govorio je folker za Hajp.

Zaglavio u bolnici "Laza Lazarević"

Podsetimo, Sloba Vasić trenutno se nalazi na lečenju na muškom odeljenju psihijatrijske ustanove Laza Lazarević, a ustanovu do daljnjeg neće napuštati.

Pojavile su se informacije da će pevač navodno u petak, 22. maja, napustiti zdravstvenu ustanovu, što se ipak neće dogoditi.

Doktorka koja je zadužena za pevačevo stanje trenutno je odsutna, a bez njenog odobrenja pevač ne može biti pušten.

Kako nezvanično saznaju domaći mediji, ona bi sutra trebalo da se vrati na posao kako bi pregledala Slobu i razgovarala sa njim, a nakon toga će doneti odluka šta će dalje biti.

Još uvek je neizvesno da li će Vasić biti zadržan ili pušten.

Kako je rekao izvor, doktorka je imala smrtni slučaj, zbog čega je izostala sa posla.

- Doktorka koja ga vodi imala je smrtni slučaj u porodici i neko vreme neće biti u klinici, a bez njene saglasnosti njega ne mogu da puste, tako da se ne zna kada ce Sloba izaći - rekao je izvor za Telegraf.

BONUS VIDEO:



