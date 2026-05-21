Sloba Vasić se trenutno nalazi na lečenju na muškom odeljenju psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević", a uprkos spekulacijama da će u petak biti pušten kući, do toga do daljnjeg navodno neće doći.

Kako prenose domaći mediji, njegov boravak u ovoj ustanovi biće produžen zbog nepredviđenih okolnosti, a trebalo je da u petak izađe iz ustanove.

- Doktorka koja ga vodi imala je smrtni slučaj u porodici i neko vreme neće biti u klinici, a bez njene saglasnosti njega ne mogu da puste, tako da se ne zna kada ce Sloba Vasić izaći - rekao je izvor za Telegraf.

"Nemam snage"

Podsetimo, prava drama odigrala se nedavno kada je Sloba Vasić skinut sa leta neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da interveniše i sam kapetan. Obezbeđenje ga je izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je prva pomoć pružena na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA).

Nakon prijema na VMA pevač je prebačen direktno na muško odeljenje bolnice "Laza Lazarević", gde se i sada oporavlja pod stručnim nadzorom.

Njegova vidno potresena supruga Jelena oglasila se tada kratkom, ali emotivnom izjavom povodom cele situacije.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav - navela je tada Lela.

