Ukrajina i njeni zapadni saveznici sve više veruju da ruska ofanziva gubi zamah, nakon što je Kijev uspeo da stabilizuje front i zaustavi očekivani prolećni pritisak Moskve, piše Blumberg.

Prema procenama ukrajinskih i zapadnih zvaničnika, Rusija više nema isti intenzitet napredovanja kao ranije, iako i dalje zadržava inicijativu na pojedinim delovima fronta i nastavlja napade dronovima, raketama i artiljerijom.

Kijev tvrdi da ruski pritisak slabi

Blumberg navodi da ukrajinska strana smatra kako je ruska vojska iscrpljena nakon višemesečnih pokušaja probijanja ukrajinske odbrane, dok su teritorijalni dobici Moskve postali sporiji i skuplji.

Posebno se ističe značaj dronova, koji su promenili dinamiku rata i omogućili ukrajinskim snagama da nanose velike gubitke ruskim jedinicama još pre nego što stignu do linije fronta.

Ukrajinske snage, prema toj proceni, uspele su da stabilizuju ključne pravce odbrane, dok napadi na rusku logistiku, skladišta, komandne centre i objekte duboko u pozadini dodatno komplikuju situaciju za Moskvu.

Blumberg piše da takvi udari stvaraju dodatni pritisak na Vladimira Putina u trenutku kada se Rusija suočava sa usporavanjem ekonomije, ratnim zamorom i rastućim ograničenjima u svakodnevnom životu.

U tekstu se navodi i da deo ruske elite postaje sve nervozniji zbog dužine rata, kao i da pojedini zvaničnici privatno smatraju da je sukob ušao u fazu bez jasnog izlaza, iako se takve procene javno ne iznose.

Moskva želi kraj rata pod svojim uslovima

Pozivajući se na izvor upoznat sa razmišljanjima ruskog rukovodstva, Blumberg tvrdi da Putin želi završetak rata do kraja godine, ali samo ukoliko Rusija dobije uslove koje može da predstavi kao pobedu.

Među ključnim zahtevima navode se puna kontrola nad Donbasom i širi bezbednosni dogovor sa Evropom koji bi faktički potvrdio teritorijalne dobitke Rusije.

Drugim rečima, Kremlj ne traži samo prekid vatre, već politički sporazum koji bi učvrstio novu situaciju na terenu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je tvrdnje da postoji konkretan rok za završetak rata, ali Moskva i dalje insistira da se mora razgovarati o „uzrocima sukoba“, što uključuje pitanje bezbednosnih garancija, statusa Ukrajine i teritorijalnih pitanja.

Za Kijev su takvi uslovi neprihvatljivi, dok evropske zemlje strahuju da bi eventualni dogovor mogao samo privremeno da zamrzne sukob i ostavi Rusiji prostor za budući pritisak.

Istovremeno, Blumberg upozorava da Ukrajina ima ozbiljan unutrašnji problem uprkos stabilnijoj situaciji na frontu.

"Nova samouverenost Ukrajine na bojištu suočava se sa sve većim unutrašnjim problemima. Ratno iscrpljeno stanovništvo sve manje želi da ide u vojsku, dok je šira mobilizacija i dalje duboko nepopularna", piše Blumberg.

To, prema oceni lista, znači da Ukrajina nema mogućnost da vodi rat bez vremenskog ograničenja, jer pitanje ljudstva ostaje jedan od najvećih izazova za ukrajinske oružane snage.