Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Policija, pretres i izričite zabrane: Poznata beogradska gimnazija donela pravilnik o proslavi mature, đaci u neverici šta ih čeka

Beogradska gimnazija donela je stroga pravila za matursku proslavu, izazivajući nevericu među učenicima i roditeljima zbog bezbednosnih mera

 
Autor:  Milica Krstić
21.05.2026.06:30
0
Policija, pretres i izričite zabrane: Poznata beogradska gimnazija donela pravilnik o proslavi mature, đaci u neverici šta ih čeka
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
Cela porodica na more za 300€ - Bagatela! Detaljan cenovnik za Grčku, CG i Albaniju u junu: Evo gde je smeštaj upola jeftiniji
Foto: Shutterstock
 Cela porodica na more za 300€ - Bagatela! Detaljan cenovnik za Grčku, CG i Albaniju u junu: Evo gde je smeštaj upola jeftiniji
Prethodna vest
"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO
Instagram printscreen | Foto: Printscreen/ Instagram Marko Nikolić
 "Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO
Sledeća vest

Jedna beogradska gimnazija donela je pravilnik o održavanju maturske proslave povodom poslednjeg dana škole za maturante, koji je izazvao pažnju javnosti nakon što se pojavio na društvenim mrežama i iznenadio deo učenika i roditelja zbog strogih bezbednosnih mera i detaljno propisanih pravila ponašanja tokom proslave.

U mnogim osnovnim pa i srednjim školama maturanti se uveliko pripremaju za slavlja povodom kraja osnovnog ili srednjeg obrazovanja. Pošto su ranijih godina zabeleženi slučajevi u kojima su pojedini maturanti nakon proslava pravili incidente i haos po gradu, neke škole su upozorile na ponašanje, dok je jedna gimnazija donela i zvanični pravilnik.

Šta je cilj ovakvog pravilnika

Cilj ovakvih pravila je, kako ističu škole, da se obezbedi sigurno i kontrolisano okruženje u kojem će učenici obeležiti završetak jednog važnog životnog perioda.

Maturske proslave tradicionalno predstavljaju jedan od najupečatljivijih trenutaka u školovanju, kada učenici simbolično zatvaraju jedno poglavlje i ulaze u novo životno razdoblje. Upravo zbog toga, škole i organizatori sve češće uvode strože mere kontrole ulaza, jasno definisana pravila ponašanja i ograničenja u pogledu unosa predmeta i pića, kako bi se smanjili rizici od incidenata.

Fotografija pravnilnika koji se pojavio na Reditu vidi se da jasno definiše procedure ulaska, prisustvo obezbeđenja i policije, kao i ograničenja kretanja učenika u okviru školskog prostora. Poseban akcenat stavljen je na bezbednosne preglede i zabranu unošenja alkohola, pirotehnike i drugih potencijalno opasnih predmeta. Mnogi đaci i korisnici foruma šokirani su pojedinim stavkama.

Pojačano obezbeđenje

Između ostalog, u pomenutom pravilniku se ističe da će biti značajno pojačano obezbeđenje škole, uz prisustvo uniformisanih pripadnika policije, dok je predviđeno da razredne starešine svakog odeljenja sačekaju svoje učenike ispred učeničkog ulaza i u grupi ih sprovedu do radnika obezbeđenja, gde će biti obavljen bezbednosni pregled.

Učenicima će tokom proslave biti na raspolaganju flaširana voda, bezalkoholna pića i posluženje koje je obezbedila škola, ali je istovremeno strogo zabranjeno unošenje alkohola, nedozvoljenih supstanci i bilo koje druge vrste tečnosti, uključujući i sopstvenu flaširanu vodu.

Pravilnikom je zabranjeno i unošenje pirotehničkih sredstava, kao i svih predmeta koji bi mogli da ugroze bezbednost prisutnih, dok nije dozvoljeno ni unošenje bilo kakvih zastava i obeležja, osim zastave Republike Srbije.

Učenicima neće biti omogućeno šetanje po školi pre, tokom i nakon proslave, a za njihove potrebe biće dostupni česma u dvorištu i toaleti u suterenu škole.

U slučaju incidenata, fizičkih sukoba ili pojave alkoholisanih lica, takvi učesnici biće odmah udaljeni sa proslave, dok će u težim slučajevima događaj biti prekinut.

Iako ovakve mere nekima deluju strogo, u školama se one najčešće pravdaju potrebom da se spreče neprijatne situacije i očuva dostojanstvo samog događaja. Time se nastoji da maturske večeri ostanu pre svega svečani i bezbedni događaji, posvećeni učenicima i njihovom završetku školovanja.

Alo.rs/Kurir.rs

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
maturanti matura proslava pravila

Povezane vesti

Jezive slike iz škole! Lokve krvi na mestu gde se urušio balkon sa maturantima! (VIDEO)
Foto: Printscreen | printscreen
Horor!

Jezive slike iz škole! Lokve krvi na mestu gde se urušio balkon sa maturantima! (VIDEO)

16:20 | 0
Balkan gori zbog maturantkinja iz Plovdiva: Haljine pune šljokica i korseta izazvale haos na mrežama!
Foto: Printscreen | www.tiktok.com/grandhotelplovdiv
Hit

Balkan gori zbog maturantkinja iz Plovdiva: Haljine pune šljokica i korseta izazvale haos na mrežama!

18:10 | 0
Najstariji lekar na svetu živeo je 103 godine Pre smrti otkrio je svoja zlatna pravila za dug i dobar život - jedno će vas iznenaditi
Foto: Printscreen | Printscreen Instagram Dr.Howard Tucker
tajna dugovečnosti

Najstariji lekar na svetu živeo je 103 godine Pre smrti otkrio je svoja zlatna pravila za dug i dobar život - jedno će vas iznenaditi

19:50 | 0
Iran digao svet na noge! Uvode se nova pravila za prolazak kroz Ormuz, pooštrava se kontrola
Ilustracija
Alarm za svetsku naftu

Iran digao svet na noge! Uvode se nova pravila za prolazak kroz Ormuz, pooštrava se kontrola

14:48 | 0
Prekršeno osnovno pravilo Evrovizije: Ovo nije viđeno 28 godina!
Foto: Profimedia | profimedia
Evo šta se desilo

Prekršeno osnovno pravilo Evrovizije: Ovo nije viđeno 28 godina!

10:00 | 0
Komentari (0)

Društvo

Alarmantni podaci iz Srbije: Oko 12.000 ljudi boluje od ove bolesti, a simptomi se često ne prepoznaju na vreme
shutterstock

Alarmantni podaci iz Srbije: Oko 12.000 ljudi boluje od ove bolesti, a simptomi se često ne prepoznaju na vreme

07:00 | 0
"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO
Instagram printscreen | Foto: Printscreen/ Instagram Marko Nikolić

"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO

06:40 | 0
Cela porodica na more za 300€ - Bagatela! Detaljan cenovnik za Grčku, CG i Albaniju u junu: Evo gde je smeštaj upola jeftiniji
Foto: Shutterstock

Cela porodica na more za 300€ - Bagatela! Detaljan cenovnik za Grčku, CG i Albaniju u junu: Evo gde je smeštaj upola jeftiniji

06:15 | 0
Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj: Neke su odnele živote, a ovde ne ulazite u more ni sa decom
Foto: Unsplash

Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj: Neke su odnele živote, a ovde ne ulazite u more ni sa decom

06:10 | 0
Svi se nasmeju kad čuju naziv ovog sela u Sandžaku: Meštanima neprijatno kad moraju objašnjavati odakle su
Shutterstock

Svi se nasmeju kad čuju naziv ovog sela u Sandžaku: Meštanima neprijatno kad moraju objašnjavati odakle su

06:00 | 0
Pecao štuku, pa izvukao grdosiju: Milan se sat vremena borio sa ribom od 29 kilograma
FOTO:RINA | Rina

Pecao štuku, pa izvukao grdosiju: Milan se sat vremena borio sa ribom od 29 kilograma

06:00 | 0
Tri sestrice konačno imaju dom: Srbija pamti badnjake koje su prodavale za majku
FOTO:RINA | Rina

Tri sestrice konačno imaju dom: Srbija pamti badnjake koje su prodavale za majku

06:00 | 0
„Svideo sam joj se na prvi pogled“! Ima 95 godina i opet se oženio: Srbija plače zbog priče dede Milomira
Printscreen

„Svideo sam joj se na prvi pogled“! Ima 95 godina i opet se oženio: Srbija plače zbog priče dede Milomira

00:21 | 0
Gde na more sa malom bebom? Upozorenje, ovde bude i +45, može da bude opasno!

Gde na more sa malom bebom? Upozorenje, ovde bude i +45, može da bude opasno!

21:32 | 0
Dr Žarko Radović upozorava: Ovi deformiteti stopala kod dece mogu dovesti do iks i oks nogu

Dr Žarko Radović upozorava: Ovi deformiteti stopala kod dece mogu dovesti do iks i oks nogu

21:24 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

4min

Danas je Spasovdan, ove običaje nikako ne treba kršiti: Crveno je slovo, jedno je strogo, ali strogo zabranjeno

4min

Kan video Ronaldov prsten od 5 miliona dolara

4min

Alarmantni podaci iz Srbije: Oko 12.000 ljudi boluje od ove bolesti, a simptomi se često ne prepoznaju na vreme

4min

"Pazi šta radiš, znamo gde živiš" Naš glumac (72) dobijao jezive pretnje smrću

24min

"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO

4min

Alarmantni podaci iz Srbije: Oko 12.000 ljudi boluje od ove bolesti, a simptomi se često ne prepoznaju na vreme

24min

"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO

34min

Policija, pretres i izričite zabrane: Poznata beogradska gimnazija donela pravilnik o proslavi mature, đaci u neverici šta ih čeka

49min

Cela porodica na more za 300€ - Bagatela! Detaljan cenovnik za Grčku, CG i Albaniju u junu: Evo gde je smeštaj upola jeftiniji

54min

Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj: Neke su odnele živote, a ovde ne ulazite u more ni sa decom

16H

Vučić izneo novu procenu: Strašan sukob izbiće za 15 dana!

16H

Jednokratna pomoć od 40.000 i 50.000 dinara stiže u pravom trenutku: Ovi građani imaju pravo na novac

23H

Haos u studiju, Brnabić patosirala Mariniku Tepić: Otreznila je kad je počela da soli pamet o ovoj temi

19H

Oduzeta imovina našoj pevačici: "Živim u stanu od 39 kvadrata, sve je prebacio na svoje ime"

15H

3 dana nakon što su ga zatvorili u Lazu Lazarević, žena Slobe Vasića povukla šokantan potez! Odluka je doneta

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Potresna objava supruge Slobe Vasića! Rasplakala sve najnovijim oglašavanjem
Ataimages

Potresna objava supruge Slobe Vasića! Rasplakala sve najnovijim oglašavanjem

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila
Ilustracija

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila

Voditeljka RTS dobila je otkaz u 9. mesecu trudnoće: "Ta odluka mi je saopštena preko SMS poruke"
Foto: Printscreen | RTS/Youtube

Voditeljka RTS dobila je otkaz u 9. mesecu trudnoće: "Ta odluka mi je saopštena preko SMS poruke"

Draganin bivši sa novom suprugom u javnosti Ceo Beograd gledao je u nju
Printscreen/Instagram/Srbija showbiz

Draganin bivši sa novom suprugom u javnosti Ceo Beograd gledao je u nju

"Nulta tolerancija za saradnju s krimosima": Predsednik Vučić o najavljenim izmenama zakona
Foto: Alo | Alo!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,75
USD USD 100,89 101,2 101,5
CAD CAD 73,33 73,55 73,77
AUD AUD 71,65 71,87 72,08
GBP GBP 135,13 135,53 135,94
CHF CHF 127,73 128,11 128,49

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati