Policija, pretres i izričite zabrane: Poznata beogradska gimnazija donela pravilnik o proslavi mature, đaci u neverici šta ih čeka

Jedna beogradska gimnazija donela je pravilnik o održavanju maturske proslave povodom poslednjeg dana škole za maturante, koji je izazvao pažnju javnosti nakon što se pojavio na društvenim mrežama i iznenadio deo učenika i roditelja zbog strogih bezbednosnih mera i detaljno propisanih pravila ponašanja tokom proslave.

U mnogim osnovnim pa i srednjim školama maturanti se uveliko pripremaju za slavlja povodom kraja osnovnog ili srednjeg obrazovanja. Pošto su ranijih godina zabeleženi slučajevi u kojima su pojedini maturanti nakon proslava pravili incidente i haos po gradu, neke škole su upozorile na ponašanje, dok je jedna gimnazija donela i zvanični pravilnik.

Šta je cilj ovakvog pravilnika

Cilj ovakvih pravila je, kako ističu škole, da se obezbedi sigurno i kontrolisano okruženje u kojem će učenici obeležiti završetak jednog važnog životnog perioda.

Maturske proslave tradicionalno predstavljaju jedan od najupečatljivijih trenutaka u školovanju, kada učenici simbolično zatvaraju jedno poglavlje i ulaze u novo životno razdoblje. Upravo zbog toga, škole i organizatori sve češće uvode strože mere kontrole ulaza, jasno definisana pravila ponašanja i ograničenja u pogledu unosa predmeta i pića, kako bi se smanjili rizici od incidenata.

Fotografija pravnilnika koji se pojavio na Reditu vidi se da jasno definiše procedure ulaska, prisustvo obezbeđenja i policije, kao i ograničenja kretanja učenika u okviru školskog prostora. Poseban akcenat stavljen je na bezbednosne preglede i zabranu unošenja alkohola, pirotehnike i drugih potencijalno opasnih predmeta. Mnogi đaci i korisnici foruma šokirani su pojedinim stavkama. Pojačano obezbeđenje

Između ostalog, u pomenutom pravilniku se ističe da će biti značajno pojačano obezbeđenje škole, uz prisustvo uniformisanih pripadnika policije, dok je predviđeno da razredne starešine svakog odeljenja sačekaju svoje učenike ispred učeničkog ulaza i u grupi ih sprovedu do radnika obezbeđenja, gde će biti obavljen bezbednosni pregled.

Učenicima će tokom proslave biti na raspolaganju flaširana voda, bezalkoholna pića i posluženje koje je obezbedila škola, ali je istovremeno strogo zabranjeno unošenje alkohola, nedozvoljenih supstanci i bilo koje druge vrste tečnosti, uključujući i sopstvenu flaširanu vodu.