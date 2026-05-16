Voditeljka Nina Radulović proslavila je jubilarni 40. rođendan u krugu porodice i prijatelja u jednom beogradskom restoranu. Na proslavi je okupila porodicu i prijatelje, a među gostima se našao i njen sin Lav, kojeg je dobila u braku sa glumcem Branislavom Lečićem. Lav je već izrastao u ozbiljnog tinejdžera, koji je visiom premašio majku. Kažu da likom podseća na oca.

Na slavlju je bila odlično raspoložena, te nije skidala osmeh sa lica, sudeći po fotografijama koje je objavila na svom Instagram nalogu. Blistala je u kratkoj, ali odmerenoj crno-beloj haljini.

Proslava je upotpunjena balonima u obliku broja 40, tu je bio i šampanjac, a torta je svima zapala za oko. Dekorisana je tako da se na njoj našla srpska zastava, a na vrhu su se našle jagode. U jednom trenutku slavlja voditeljka je nosila i veliki crveni šešir.

Ponela stajling od 5.000 evra

Bivša žena Branislava Lečića, voditeljka Nina Radulović raspametila je žene stajlingom koji je objavila na svom Instagramu.

Objavila je selfi iz lifta u elegantnoj jesenjoj kombinaciji.

Na sebi je imala komplet od tvida, crne čarape, kožne mokasine brenda "šanel" koje koštaju oko 1.500 evra, torbicu istog brenda čija se cena kreće oko 2.800 evra, kao i kaiš čija je cena oko 400 evra.

Nina je autfit upotpunila i nakitom, te njen stajling premašuje cifru od 5.000 evra.

