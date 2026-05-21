U susret letnjoj sezoni, Skupština opštine Ulcinj dopunila je Odluku o komunalnom redu i uvela stroge novčane kazne za turiste i građane koji se van kupališnih zona kreću u kupaćim kostimima ili bez delova odeće. Prema novim pravilima, kazne za prekršioce kretaće se od 150 do 500 evra.

Kako je saopšteno iz opštine, cilj novih mera je očuvanje komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina u jednom od najposećenijih turističkih mesta na crnogorskom primorju.

- Radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina, zabranjeno je hodanje u kupaćem kostimu ili bez dela odeće na javnim površinama u naseljima gradskog karaktera, prigradskim naseljima i turističkim lokalitetima na teritoriji opštine Ulcinj, osim u kupališnim zonama – plažama i neposrednoj obali namenjenoj kupanju... - stoji u saopštenju opštine Ulcinj.

Kontrolu sprovođenja nove odluke obavljaće komunalna inspekcija i policija, koje će tokom predstojeće turističke sezone pojačati nadzor na ulicama Ulcinja.



