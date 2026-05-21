Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je u kom periodu će se održati predstojeći izbori.

-Od kraja septembra do sredine novembra. Pozivam ih na dijalog - kaže Vučić i dodaje:

-Imam ogromno poštovanje za svakog političkog protivnika. To neće da promeni moj stav o njima šta bi uradili sa zemljom, ali pozivam ih na razgovore. Nemam nikakav problem da se rukujem i odem na njihov stand, ali plasim se da bi vadili pistolje i nozeve na politicke protivnike - rekao je predsednik.

-Pozivam ljude da glasaju za studente, jer će studenti biti isključivo na našoj listi. Na njihovoj listi neće biti studenata - dodao je Vučić.