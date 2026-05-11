Pevačoca Dara Bubamara, stigla je na snimanje Zvezda Granda i to u pratnji mlađeg partnera, čije prisustvo u pevačicinom životu i te kako privlači pažnju javnosti.

- Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Ne krijemo se, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana – otkrila je Dara i dodala da su započeli i zajednički život ističući da njen partner "vozi njihov auto".

Muzička zvezda je potom razjasnila i čime se njen partner bavi, demantujući navode da radi u ugostiteljstvu.

-Živeo je u Dubaiju, a sada ima svoje poslove i otvorio je firmu u Beogradu - objasnila je pevačica.

Na pitanje o mogućoj prinovi, kratko je odgovorila:

- Bog sve diktira. Nisam ni sanjala da će mi se ovo desiti - zaključila je Bubamara.

Kako se šuška po gradskim kuloarima, novi dečko Dare Bubamare ima 23 godine, tačnije 2003. je godište, a pevačica je zapravo 27 godina starija od njega

