Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Trut Soušl da je tu odluku doneo na osnovu izbora sadašnjeg predsednika Poljske Karola Navrockog, koga je podržao na izborima, kao i na osnovu odnosa Navrockog sa SAD.

Trenutno je u Poljskoj stacionirano oko 8.500 američkih vojnika, prema podacima poljskog Ministarstva odbrane iz januara 2026. godine. Broj varira zbog rotacije jedinica, a u pojedinim periodima dostiže i oko 10.000 vojnika.

Većina tih snaga nije trajno stacionirana, već dolazi kroz rotacione NATO i bilateralne misije. Stalno raspoređenih američkih vojnika ima nekoliko stotina (oko 369, prema američkim podacima), dok ostatak čine kopnene, vazdušne i logističke jedinice koje se rotiraju.

