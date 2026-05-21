- Očekujem u Narodnoj Republici Kini da imamo jednu izuzetnu posetu. Čak sam saznao da postoji mogućnost da dobijem i najviši orden od predsednika SIJ-a. To bi za mene lično bila neverovatna čast i bio bih najponosniji predsednik na svetu, ukoliko bude istina. Ali ono što je mnogo važnije od svega toga jesu rezultati koje donosimo građanima - kaže predsednik i najavljuje ogromne investicije za Srbiju:

-Građanima donosimo, verujem da smo u ovom trenutku dogovorili oko milijardu u investicijama. Već smo dogovorili milijardu u investicijama, i ja ću to tamo da potpisujem sa kineskim kompanijama, ja i drugi ministri i ja. Potpisaćemo dve velike zajedničke izjave, predsednik SIJ i ja. Potpisaćemo najmanje još 33 sporazuma i još dogovora i ugovora kojih neće biti manje od još 30. Dakle, jedna fascinantna, fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije. Sa njima ćemo da razgovaramo i kao o Srbiji kao lokaciji za razvoj i proizvodnju i čipova. Takođe ćemo razgovarati, takođe ćemo razgovarati o robotima. I ja verujem da ćemo otvoriti fabriku za proizvodnju ovih humanoidnih ili čovekolikih robota i pasa robota, robodogova, kako se već nazivaju, već krajem juna ili u prvoj ili drugoj nedelji jula - poručio je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja 2026. godine, saopštila je u sredu Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsednika te zemlje Si Đinpinga, navodi se u saopštenju.